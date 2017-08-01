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Туризм
Туризм

"Турпомощь" выясняет, как туристы пострадают от ухода с рынка "Вектурии"

14:0401.08.2017
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкОтдых в СочиОтдых в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ассоциация "Турпомощь" выясняет, сколько туристов может лишиться поездок и потерять заплаченные за отпуск деньги после того, как туристическая компания "Вектурия" сообщила о приостановке своей деятельности, сообщил РИА Новости во вторник глава ассоциации Александр Осауленко.

"Вектурия" разместила на своем сайте уведомление о невозможности оказания услуг по договорам о реализации туристского продукта и о приостановке своей деятельности с 28 июля. В качестве причин этого в заявлении указаны произошедшее в июле прошлого года ограбление компании, принесшее большие убытки, и падение спроса на туры в текущем году. Турфирма работала с 2010 года, в едином федеральном реестре значится как оператор по внутреннему туризму с финансовой гарантией 500 тысяч рублей.

"Ассоциация "Турпомощь" сейчас занимается проблемой, связанной с туроператором "Вектурия". Мы выясняем, сколько туристов может пострадать в результате ухода с рынка этой компании", — сказал Осауленко.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на директора "Вектурии" Ивана Букаева рассказала, что в качестве туроператора компания продала 10 туров, которыми туристы воспользоваться не смогут. "Глубина бронирований по этим договорам достигает второй половины сентября, общая стоимость — 573 тысячи рублей. То есть порядка 20 туристов должны за счет фингарантий получить в качестве компенсации от страховщика практически полную стоимость туров", — пояснила Тюрина.

Гораздо хуже ситуация для тех клиентов, которым компания бронировала туры в качестве агента, поскольку к ним финансовые гарантии "Вектурии" отношения не имеют, продолжила она. "В основном речь идет о путевках в Белоруссию и Абхазию, есть несколько туров в Крым и Кавминводы. Туры бронировались у операторов "Аква-Абаза", "Алеан", "Гагра-тур", "Дельфин", "Криптон", "Рица-тур", "7-Тур" и других. По предварительной оценке РСТ, воспользоваться оплаченными турами не смогут как минимум 150 человек", — рассказала Тюрина.

С ее слов, директор "Вектурии" заверил, что представители компании с пятницы обзванивают клиентов и объясняют ситуацию, и многие туристы готовы повторно оплатить тур, чтобы не потерять отдых, а туроператор в свою очередь просит своих партнеров пока не снимать брони в отелях и санаториях, чтобы люди могли воспользоваться заказанными местами. Со вчерашнего дня офис "Вектурии" закрыт в связи с задолженностью за аренду, но на ее сайте обозначены контакты для связи, добавила пресс-секретарь РСТ.

Согласно сообщению "Вектурии", ее гражданская ответственность как туроператора застрахована в страховой компании "Гелиос" на 500 тысяч рублей. На сайте страховщика никаких сообщений для клиентов "Вектурии" пока не появилось.

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