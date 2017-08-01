Посол Израиля в России: допмеры безопасности из-за Храмовой горы не нужны

Пространство перед входом на Храмовую гору в Иерусалиме, откуда убрали камеры и металлоискатели. Архивное фото

Пространство перед входом на Храмовую гору в Иерусалиме, откуда убрали камеры и металлоискатели. Архивное фото

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Израиле не видят причин вводить дополнительные меры безопасности для туристов в Иерусалиме в связи с ситуацией вокруг Храмовой горы, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"Нет, для этого нет никаких особых причин. Конечно, можно понять людей, которые в нынешних условиях проявляют осторожность, но поверьте мне, на самом деле нет никаких особых причин паниковать (по поводу безопасности – ред.)", — сказал посол.

Корен отметил, что люди зачастую воспринимают настороженно информацию подобную той, что сложилась вокруг Храмовой горы, и в Израиле это понимают.

"И все-таки по уровню безопасности Израиль занимает одно из первых мест в мире. Даже россияне, с которыми я общался недавно, они были в Иерусалиме во время этих событий (вокруг Храмовой горы – ред.), были на расстоянии буквально полукилометра от Старого города, говорят — жизнь там совершенно нормальная, не остановилась, бьет ключом. Тем более спокойная обстановка в других районах Израиля", — подчеркнул дипломат.

Израильская полиция ранее объявила об отмене мер безопасности в районе иерусалимской Храмовой горы, против которых почти две недели протестовала арабо-мусульманская община.

Системы контроля у Храмовой горы появились 14 июля в качестве реакции на убийство в этом районе Старого города двух полицейских. Арабы-мусульмане в ответ обвинили Израиль в использовании трагедии как предлога для ограничения их прав на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

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