Анталью за месяц посетили более 700 тысяч россиян

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Более 700 тысяч россиян посетили турецкую Анталью за месяц по данным на конец июля, с начала года курорт посетили свыше 2 миллионов российских туристов, сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Российский рынок показывает самую активную динамику по прибытиям: как отметил Мунир Каралоглу, если совокупным итогом по состоянию на конец июня количество российских туристов в Анталье составило 1,3 миллиона человек, то уже на конец июля этот показатель превысил 2 миллиона туристов", — говорится в сообщении.
Средняя заполняемость гостиниц в июне составила 55,3%, увеличившись на 0,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, ссылается ассоциация на данные Ассоциации отельеров Турции (TÜROB). В среднем цена номера составляет 101,2 евро, что на 19,2% больше, чем годом ранее. Доход на номер увеличился с 46,8 евро в июне 2016 года на 19,6%, до 56 евро в июне 2017 года.
За первое полугодие заполняемость отелей курорта выросла до 54,1% с 50,7% годом ранее. Средняя цена номера увеличилась с 59,9 евро до 64,8 евро, доходы за номер снизились до 32,4 евро с 32,8 евро.