Анталью за месяц посетили более 700 тысяч россиян

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Более 700 тысяч россиян посетили турецкую Анталью за месяц по данным на конец июля, с начала года курорт посетили свыше 2 миллионов российских туристов, сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Более 5 миллионов иностранных туристов прилетели с начала года в Анталью по состоянию на 28 июля, что на 62% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Отмечается, что пятимиллионный рубеж в Анталье уже назвали переломным: по итогам всего 2016 года курорт посетили почти 6,2 миллиона зарубежных гостей. Губернатор Антальи Мунир Каралоглу заявил, что в регионе в 2017 году ожидают в общей сложности 10 миллионов иностранных туристов, что будет соответствовать уровню 2015 года, отмечается в сообщении.

"Российский рынок показывает самую активную динамику по прибытиям: как отметил Мунир Каралоглу, если совокупным итогом по состоянию на конец июня количество российских туристов в Анталье составило 1,3 миллиона человек, то уже на конец июля этот показатель превысил 2 миллиона туристов", — говорится в сообщении.

В июле среднесуточное количество туристов, которое прибывало на курорт, составило 61,5 тысячи человек, ссылается ассоциация на данные аэропорта Антальи. Но были пиковые даты, когда ежедневно фиксировались по 68 тысяч прибытий.

Средняя заполняемость гостиниц в июне составила 55,3%, увеличившись на 0,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, ссылается ассоциация на данные Ассоциации отельеров Турции (TÜROB). В среднем цена номера составляет 101,2 евро, что на 19,2% больше, чем годом ранее. Доход на номер увеличился с 46,8 евро в июне 2016 года на 19,6%, до 56 евро в июне 2017 года.

За первое полугодие заполняемость отелей курорта выросла до 54,1% с 50,7% годом ранее. Средняя цена номера увеличилась с 59,9 евро до 64,8 евро, доходы за номер снизились до 32,4 евро с 32,8 евро.