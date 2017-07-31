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Туризм
Туризм

Ростуризм выпустил рекомендации по сохранению здоровья в турпоездках

16:5531.07.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТурецкий курорт АнтальяТурецкий курорт Анталья
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ростуризм выпустил рекомендации для отдыхающих в жарких странах, где напомнил, что жители стран с умеренным климатом, приезжая в места с тропическим и субтропическим климатом, нуждаются в адаптации, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"Ростуризм призывает российских туристов, находящихся на отдыхе в Турции и других странах с жарким климатом, во избежание несчастных случаев учитывать особенности своего здоровья и возможное воздействие климата на общее самочувствие, а также соблюдать нижеприведенные рекомендации Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в минувшие выходные на различных курортах Турции скончались пятеро российских туристов. Четверо погибли во время купания, в том числе из-за проблем со здоровьем.

Опасности

В сообщении отмечается, что на отдыхе туристы часто страдают от солнечных и тепловых ударов. Чтобы избежать недомогания, необходимо носить одежду из лёгких и натуральных тканей, не пренебрегать летний головным убором, смазывать открытые участки кожи кремом от загара, увеличить количество потребления жидкости, а также ограничить приём алкогольных напитков.

"Кроме этого, во время отдыха следует быть особенно осторожными при контакте с животными, потому что именно они являются источниками многих инфекционных и паразитарных болезней. Ни в коем случае не трогайте сами и не разрешайте детям трогать кошек, собак и других животных, потому что эти животные опасны практически во всех странах", — информирует ведомство.

Если же контакта с местным животным избежать не удалось и при этом вы получили укус, царапины или просто ослюнение, то обязательно тщательно промойте водой с мылом пострадавшую часть тела. После этого стоит сразу же обратиться к врачу, который решит, есть ли необходимость в проведении прививок против бешенства и столбняка.

Чтобы во время отдыха на природе не было осложнений и проблем со здоровьем, необходимо избегать контактов с животными, пресмыкающимися и насекомыми, одевать одежду с длинными рукавами и брюки, носить ботинки с плотными гетрами или носками, применять репелленты, а в вечернее и ночное время пользоваться электрическим фонариком, даже в городах.

Правила проживания

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют всем туристам для полноценного и безопасного путешествия отдыхать только в гостиницах, обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией.

"Если вы обнаружили в номере комаров, блох или грызунов, немедленно поставьте в известность администрацию и настоятельно попросите их принять срочные меры по уничтожению насекомых. В местах скопления летающих насекомых требуйте, чтобы на окна и двери установили сетки, а над кроватью — полог. Кроме этого, попросите установить в вашем номере электрофумигаторы", — советуют в Ростуризме.

Правила питания

Ростуризм рекомендует в незнакомой стране, особенно с жарким климатом, стараться селиться только в тех заведениях, где заведомо используются продукты гарантированного качества промышленного производства.

"Пейте только знакомые вам напитки и соки промышленного производства и гарантированного качества, а также бутилированную или кипячёную воду. Её же рекомендуется использовать для мытья фруктов и овощей", — говорится в сообщении.

Эксперты так же напоминают, что крайне опасно покупать лёд для охлаждения напитков у продавцов уличной торговли, пробовать продукты традиционной национальной кухни, просроченные продукты, которые не прошли гарантированную технологическую обработку, а также продукты, приобретённые в местах уличной торговли.

Общие правила безопасности

Чтобы избежать досадных неприятностей на отдыхе, Ростуризм рекомендует купаться только в бассейнах и специальных водоёмах, около которых оборудованная пляжная зона. Кроме этого, опасно лежать на пляже без подстилки и ходить по земле и по песку без обуви.

"Во время прогулок не стоит приобретать меховые и кожаные изделия у частных торговцев, они могут быть ненадлежащего качества. Также не стоит покупать на улице животных и птиц", — указано в памятке ведомства.

В заключение Ростуризм акцентирует внимание на том, что крайне важно во время всего путешествия и при любых условиях соблюдать правила личной гигиены.

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