Поток российских туристов в Испанию увеличился на 13%

МАДРИД, 31 июл – РИА Новости. Поток российских туристов в Испанию за первые шесть месяцев текущего года увеличился на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го: с января по июнь страну посетили 454 тысяч 440 россиян, свидетельствуют данные испанского Национального института статистики.

Только в июне в Испании побывали 149 тысяч 357 граждан РФ (рост на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Россия оказалась на десятом месте среди всех стран, жители которых чаще всего посещают Испанию. Первое место у Великобритании (8,6 миллиона человек), второе у Германии (5,5 миллиона человек), тройку лидеров замыкает Франция (4,7 миллиона). Самые популярные направления – Каталония, Канарские и Балеарские острова.

В первом полугодии Испания установила очередной рекорд по числу иностранных туристов — 36,4 миллиона, это на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в июне здесь отдыхали 8,4 миллиона иностранцев.

В 2016 году Испания приняла 75,6 миллиона иностранных туристов, из них более миллиона из России.

Туристический поток из России в Испанию достиг своего пика в 2013 году — 1,6 миллиона человек. Затем началось резкое снижение. В 2014 году падение составило 10% — 1,4 миллиона человек. В 2015 году — еще на 32,7%, до 956 тысяч.