Перу рассчитывает на рост "культурного туризма" из России

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Перу рассчитывают значительно увеличить поток российских туристов, заинтересованных в ознакомлении с объектами культурного наследия и традициями страны, заявил в понедельник посол Перу в Москве Луис Бенхамин Чимой Артеага.

"В российском обществе есть огромный слой людей, которые, путешествуя, ищут именно культурное просвещение. Нам хотелось бы в будущем увеличить поток этих туристов", — сказал Артеага на встрече с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом.

Вместе с тем он отметил, что на данный момент наиболее популярным туристическим направлением для россиян в этом регионе пока остаётся Доминикана. "Однако мы верим, что сближение народов (РФ и Перу) поможет нашим странам ещё сильнее развить наши отношения, — сказал дипломат. — Конечно же, и здесь, в Москве, мы прилагаем большие к тому усилия, чтобы россияне узнали больше о перуанской культуре".

В частности, как рассказал посол, в настоящее время в дипмиссии проходит художественная выставка под названием "Перу.Амазония". "Конечно же, мы будем приглашать вас и на все другие мероприятия, которые будут проходить в посольстве. Для нас будет честью видеть вас среди приглашённых", — заверил Артеага.