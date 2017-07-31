Дагестан в первом полугодии 2017 года посетили свыше 300 тысяч туристов

МАХАЧКАЛА, 31 июл — РИА Новости. Дагестан в первом полугодии 2017 года посетило свыше 300 тысяч туристов, сообщила глава Минтуризма республики Рабият Закавова.

"Количество туристов в 2016 году составило около 513 тысяч человек, что на 20% больше, чем в 2015 году. За первое полугодие 2017 года туристский поток составил более 300 тысяч человек", — привели слова министра в пресс-службе Минтуризма Дагестана.

В министерстве также отметили рост числа туристов, прибывающих в республику, в первую очередь, для пляжного отдыха. "Общее количество туристов, отдохнувших на пляжах Дагестана и размещённых в коллективных средствах размещения, в летний сезон 2016 года составило более 300 тысяч человек. Туристский поток в сегменте пляжного туризма ежегодно растет на 25-30%", — говорится в материале.

По словам Закавовой, в республике в настоящее время насчитывается 12 зарегистрированных пляжей общей протяжённостью 9625 метров, которые в целом располагают сопутствующей инфраструктурой (навесы, раздевалки, туалеты, летние кафе, магазины).

"Вместе с тем, большинство действующих пляжей требует серьёзной реконструкции и ремонта, не в полной мере соответствуют действующим национальным стандартам РФ. На сегодняшний день одними из лучших пляжей в республике являются пляжи, расположенные в городах Избербаш и Каспийск, а также пляжные зоны туристских предприятий, таких как "Каспий", "Джами", "Малибу", "Дельфин", "Одиссея", — отметила Закавова.

Что касается экскурсионного туризма, министр сообщила, что в настоявшее время большой популярностью пользуются маршруты в город Дербент, в центры развития народных промыслов — Кубачи, Балхар, Гоцатль, Хучни, а также в места, связанные с жизнью и творчеством Расула Гамзатова. Традиционно популярными остаются экстремальные виды туризма — альпинизм, скалолазание и ледолазание.

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