Эксперты не отмечают роста спроса на туры в столицу "Евровидения-2018"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Представители поисковых систем и сервисов бронирования авиабилетов и отелей не отмечают роста запросов на Лиссабон в период проведения конкурса "Евровидение-2018", который пройдет в столице Португалии 8-12 мая.

Португалия проведет конкурс впервые за всю полувековую историю своего участия в нем благодаря победе Сальвадора Собрала на "Евровидении-2017" в Киеве. В среду Европейский вещательный союз сообщил, что конкурс-2018 пройдет в Лиссабоне: полуфиналы — 8 и 10 мая, финал — 12 мая. Сразу после этого, писали СМИ, фанаты начали активно бронировать лучшие номера гостиниц на Booking и Airbnb. Отмечалось, что во многих вариантах размещения за последние несколько часов сделаны по 20 броней, а самые дешевые номера уже разобраны.

Цены на авиабилеты

Генеральный директор агентства делового туризма "Аэроклуб" Денис Матюхин сообщил РИА Новости, что особого повышения спроса на авиабилеты в столицу Португалии в период "Евровидения-2018" не наблюдается.

"Улететь в столицу Португалии в период "Евровидения-2018" можно примерно по аналогичной стоимости, что и до или после мероприятия. Более того, сейчас приобрести билеты на май-2018 можно по цене от 8,4 тысячи рублей из Москвы и от 14 тысяч из Санкт-Петербурга, тогда как средний чек на перелеты из Москвы в Лиссабон в мае этого года составил 29 тысяч рублей", — рассказал Матюхин.

"По нашим оценкам, в ближайшее время как отельеры, так и авиаперевозчики однозначно не будут повышать стоимость услуг, поэтому тем, кто точно решил поехать на Евровидение в следующем году, стоит купить билеты и забронировать жилье прямо сейчас и гарантированно получить самые выгодные тарифы", — добавил он.

Менеджер по развитию системы веб-поиска Skyscanner в России Дмитрий Хаванский заявил РИА Новости, что за 9-10 месяцев до Евровидения оценивать спрос российских путешественников на авиабилеты в Лиссабон слишком рано.

"По нашим данным, 38% россиян покупают билеты за две недели до поездки — то есть практически в последний момент. Заграничные направления стараются бронировать раньше, однако, как правило, этот срок не превышает 2-3 месяцев", — отметил собеседник.

Спрос на отели

Ранее в СМИ сообщалось, что интернет-сайты по бронированию жилья уже начали предупреждать о том, что Лиссабон на май 2018 года является популярным направлением среди туристов.

Однако опрошенные РИА Новости эксперты отметили, что пока не наблюдается заметного повышения спроса на отели в Лиссабоне на время проведения "Евровидения-2018", системы скидок при бронировании на эти даты продолжают действовать.

"Фестиваль пройдет 8-12 мая, это означает, что спрос на отели и квартиры, о котором сообщают различные системы бронирования, в Португалии в это время может быть связан также с майскими праздниками и общем росте популярности страны как направления", — заметил Хаванский.

По его данным, "этим летом доля Португалии в общем рейтинге направлений для путешествий из России выросла на 26%".

"Кроме того, май — один из самых приятных и экономичных месяцев для путешествий по Европе: высокий сезон еще не наступил, поэтому цены на проживание и перелет более низкие, а погода для прогулок по городу и посещения достопримечательностей идеальная", — сказал Хаванский.