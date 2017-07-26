Авиакомпания iFly возобновила полеты согласно прежнему расписанию

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Авиакомпания iFly в среду возобновила полеты по прежнему расписанию, которое было нарушено 21 июля, сообщила РИА Новости в среду глава пресс-службы туроператора Tez Tour Лариса Аханова.

Собеседник агентства уточнила, что эти сведения туроператору сообщили в представительстве авиакомпании.

"Все запланированные на 26 июля рейсы по маршрутам Москва – Анталья, Москва – Тиват, Москва – Барселона выполняются согласно графикам. Как пояснили в департаменте службы организации перевозок iFly, все эти дни продолжалась работа по сокращению времени задержек и обеспечению завоза и вывоза пассажиров в соответствии с намеченным временем", — сказала Аханова и уточнила, что расписание восстановлено полностью начиная с 00:01 26 июля.

Сбой в расписании и задержка рейса 9135/9136 на 44 часа по маршруту Москва – Бодрум – Москва была вызвана обеспечением безопасности полетов, связанной с обнаружением технической неисправности воздушного судна, которое должно было выполнять данный рейс, а также нахождением еще одного воздушного судна на плановом техническом обслуживании.

Аханова добавила что, руководствуясь требованиями федеральных авиационных правил, авиакомпания предоставила пассажирам задержанных рейсов размещение в гостинице, питание и трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно, а также решала в оперативном режиме вопросы, связанные с приобретением для пассажиров билетов на рейсы других авиакомпаний.

"Туристам, которые находились в Турции по линии нескольких туроператоров, было продлено проживание в местных отелях. В настоящее время представители туристической отрасли решают вопрос о предоставлении компенсаций в связи с данной задержкой", — сообщила собеседник.