В Татарстане запустили агротуристический маршрут с винодельней и пасекой

КАЗАНЬ, 26 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Один из первых маршрутов агротуризма в Поволжье запущен в Бугульминском районе Татарстана: туристы смогут побывать на рыбной или кроликовой фермах, пасеке, в винодельне, различных мастерских, сообщает администрация района.

"В рамках реализации программ поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе в Бугульминском районе республики создан уникальный туристический маршрут, посещать который ежегодно смогут более 1 тысячи человек", — говорится в сообщении.

По информации организаторов, в общей сложности новый туристический маршрут будет включать более 20 различных локаций, в каждой из которых гости смогут попробовать себя в роли фермеров. Так, в списке ключевых локаций рыбная ферма с редкими сортами рыбы, винодельня, кроликовая ферма, пасека, производство хлеба, гончарные и кузнечные мастерские.

Уникальный для региона маршрут, как отмечается, создан, чтобы повысить туристическую привлекательность республики и привлечь внимание общественности к юго-востоку Татарстана. Всего в 2017 году в проекте приняли участие более 150 человек.

"Количество агротуристов в России растет с каждым годом. Безусловно, лидерами в этом направлении являются приморские регионы, но, на мой взгляд, Татарстан со своим уникальным культурным наследием и богатой природой может смело стать одним из ведущих регионов агротуризма страны. Мы планируем активно развиваться в этой сфере: добавлять новые локации, взаимодействовать с туристическими операторами из России и других стран, обмениваться опытом с коллегами и опытными туристами", — сказал глава Бугульминского района Линар Закиров.

По его словам, в планах района — разработка программ для семейного отдыха, детские маршруты в формате квестов, а также специальные варианты зимних видов отдыха. Закиров отметил, что стоимость такого отдыха будет гораздо ниже, чем, например, в санатории. "Но самый популярный вариант, который на сегодняшний день находится в "топе" наших запросов — отдых в обмен на помощь на фермерских хозяйствах", — добавил он.

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