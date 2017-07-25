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Туризм
Туризм

Губернатор Кубани предложил освободить от курортного сбора жителей края

16:2525.07.2017
(обновлено: 16:28 25.07.2017)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКраснодар. Архивное фото.Краснодар. Архивное фото.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 25 июл — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил освободить жителей Кубани от уплаты курортного сбора, сообщает пресс-служба администрации региона.

На заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенаторы одобрили закон о курортном сборе
Совфед на заседании во вторник одобрил правительственный закон о курортном сборе. Пилотный проект будет проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Законом устанавливаются сроки проведения эксперимента — до 31 декабря 2022 года. Законы субъектов РФ о введении курортного сбора должны быть приняты не позднее 1 декабря 2017 года, а взимание курортного сбора должно начаться не ранее 1 мая 2018 года.

Внесение соответствующей нормы в краевой закон глава Кубани обсудил во вторник с председателем Законодательного собрания края Владимиром Бекетовым в Краснодаре.

"Важно понимать, насколько мы можем обеспечить комфортную работу закона для кубанцев. В федеральном законе предусмотрено 19 льготных категорий граждан, которые не будут платить курортный сбор, мы предлагаем на уровне региона внести еще одну – это все жители края", – цитирует пресс-служба Кондратьева.

Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Эксперт отметил рост турпотока в регионах, где вводится курортный сбор
Председатель Заксобрания региона назвал предложение "правильным" и добавил, что федеральный закон это позволяет. Он также отметил, что вопросы его действия на территории Кубани уже прорабатываются.

В первый год сумма сбора не будет превышать 50 рублей в сутки, затем — 100 рублей. Регионы имеют полномочия по установлению льготных категорий, снижению ставки, обнулению. В 2018 году 70% собранных средств будет направляться в бюджеты муниципальных образований, 30% – в региональную казну. Затем все 100% средств будут оставаться в муниципалитетах.

 

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Туризм
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Андрей Мартынов
То есть, жители Кубани, посещая Алтай, или Крым, платить не будут, а алтайцы и крымчане, по глупости попав в Геленджик, будут?
Что в головах у этих, как бы их назвать помягче, депутатов, что ль?
Такое впечатление, что все они, дружно проголосовав за очередную несусветную глупость, думают, как вернуть всё взад.
Задним умом думают.
16:43
25.07.2017
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