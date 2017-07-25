Губернатор Кубани предложил освободить от курортного сбора жителей края

КРАСНОДАР, 25 июл — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил освободить жителей Кубани от уплаты курортного сбора, сообщает пресс-служба администрации региона.

Совфед на заседании во вторник одобрил правительственный закон о курортном сборе. Пилотный проект будет проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Законом устанавливаются сроки проведения эксперимента — до 31 декабря 2022 года. Законы субъектов РФ о введении курортного сбора должны быть приняты не позднее 1 декабря 2017 года, а взимание курортного сбора должно начаться не ранее 1 мая 2018 года.

Внесение соответствующей нормы в краевой закон глава Кубани обсудил во вторник с председателем Законодательного собрания края Владимиром Бекетовым в Краснодаре.

"Важно понимать, насколько мы можем обеспечить комфортную работу закона для кубанцев. В федеральном законе предусмотрено 19 льготных категорий граждан, которые не будут платить курортный сбор, мы предлагаем на уровне региона внести еще одну – это все жители края", – цитирует пресс-служба Кондратьева.

Председатель Заксобрания региона назвал предложение "правильным" и добавил, что федеральный закон это позволяет. Он также отметил, что вопросы его действия на территории Кубани уже прорабатываются.

В первый год сумма сбора не будет превышать 50 рублей в сутки, затем — 100 рублей. Регионы имеют полномочия по установлению льготных категорий, снижению ставки, обнулению. В 2018 году 70% собранных средств будет направляться в бюджеты муниципальных образований, 30% – в региональную казну. Затем все 100% средств будут оставаться в муниципалитетах.