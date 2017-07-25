Губернатор Кубани предложил освободить от курортного сбора жителей края

КРАСНОДАР, 25 июл — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил освободить жителей Кубани от уплаты курортного сбора, сообщает пресс-служба администрации региона.
Внесение соответствующей нормы в краевой закон глава Кубани обсудил во вторник с председателем Законодательного собрания края Владимиром Бекетовым в Краснодаре.
"Важно понимать, насколько мы можем обеспечить комфортную работу закона для кубанцев. В федеральном законе предусмотрено 19 льготных категорий граждан, которые не будут платить курортный сбор, мы предлагаем на уровне региона внести еще одну – это все жители края", – цитирует пресс-служба Кондратьева.
В первый год сумма сбора не будет превышать 50 рублей в сутки, затем — 100 рублей. Регионы имеют полномочия по установлению льготных категорий, снижению ставки, обнулению. В 2018 году 70% собранных средств будет направляться в бюджеты муниципальных образований, 30% – в региональную казну. Затем все 100% средств будут оставаться в муниципалитетах.