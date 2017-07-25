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Туризм
Туризм

Аксенов: Крым определится с величиной курортного сбора в сентябре

15:5825.07.2017
(обновлено: 16:02 25.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоКрым. Архивное фото.Крым. Архивное фото.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко

СЕЛО ПРАВДА, (Крым), 25 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Региональный закон о курортном сборе в Крыму будет принят в сентябре, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

Член Совета Федерации Владимир Полетаев. Архивное фото
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Сенатор предложил ввести в регионах рекреационный сбор помимо курортного
Совфед на заседании во вторник одобрил правительственный закон о курортном сборе. Пилотный проект будет проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Законом устанавливаются сроки проведения эксперимента — до 31 декабря 2022 года. Законы субъектов РФ о введении курортного сбора должны быть приняты не позднее 1 декабря 2017 года, а взимание курортного сбора должно начаться не ранее 1 мая 2018 года.

"Закон в стадии подготовки, региональный закон примем в сентябре. Есть вопросы по курортному сбору, он нужен муниципалитетам, нужно исключить бюрократические неудобства для туристов и обеспечить прозрачность прохождения этих средств для конкретных целей", — сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что будет контролировать расходование этих средств в муниципалитетах на конкретные инфраструктурные проекты. Объем курортного сбора, по словам Аксенова, будет зависеть не только от ставки, которая пока в стадии обсуждения, но и от правильной калькуляции туристического потока.

Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Матвиенко рассказала, зачем нужен курортный сбор
"Мы сейчас изучаем, как проще администрировать сбор. Считаю что разовый сбор правильней. На мой взгляд, у нас больше стоят вопросы, как точно посчитать турпоток и добиться определенной точности", — сказал Аксенов.

Максимальная сумма сбора в первый год составит 50 рублей в сутки, далее до 100 рублей. Регионы имеют полномочия по установлению льготных категорий, снижению ставки, обнулению. Ранее отмечалось, что города-курорты рассчитывают получить от курортного сбора от 420 до 500 миллионов рублей в год.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Разгар курортного сезона в Крыму
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Несмотря на аномально холодное начало лета, жаркая погода наконец добралась и до Крымского полуострова.
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Самая теплая вода в Крыму сейчас в районе Массандровского пляжа, где море прогрелось уже до 24 градусов. Чуть холоднее в Форосе, Балаклаве и Симеизе.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДевушки запускает воздушного змея на фестивале "Пирфест" в окрестностях Красных пещер у села Перевальное.Девушки запускает воздушного змея на фестивале Пирфест в окрестностях Красных пещер у села Перевальное
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Девушки запускает воздушного змея на фестивале "Пирфест" в окрестностях Красных пещер у села Перевальное.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Судаке.Отдыхающие купаются в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие на пляже в Судаке.
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В этом году между Кубанью и Крымом было открыто регулярное круизное сообщение. Каждое воскресенье из Сочи отправляться судно "Князь Владимир". За шесть дней туристы смогу посетить Новороссийск, Севастополь и Ялту.
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В июле для туристов запустили проект единого электронного билета "Карта гостя Крыма и Севастополя", который позволяет бесплатно посещать музеи и дворцово-парковые комплексы, а также предоставляет скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах.
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Во время курортного сезона для проезда в Крым можно оформить "единые билеты", которые включают билет на поезд, а также талон на автобус или паром.
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По "единому билету" на отдых в Крым с 30 апреля по 17 июля уже попали свыше ста тысяч туристов. Еще более 250 тысяч "единых" оформлены вплоть до 18 сентября.
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С начала этого года Крым уже посетили более двух миллионов туристов.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПрогулочный катер у мыса Фиолент в Севастополе.Отдыхающие на прогулочном катере у мыса Фиолент в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Прогулочный катер у мыса Фиолент в Севастополе.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в поселке Партенит.Отдыхающие прыгают с пирса в поселке Партенит
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие на пляже в поселке Партенит.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие катаются на "банане" на пляже в Судаке.Отдыхающие катаются на банане в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие катаются на "банане" на пляже в Судаке.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПляж в поселке Партенит.Отдыхающие на пляже в поселке Партенит
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Пляж в поселке Партенит.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТуристы в кинопарке "Викинг" в селе Перевальное.Отдыхающие в кинопарке Викинг в селе Перевальное
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Туристы в кинопарке "Викинг" в селе Перевальное.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Судаке.Отдыхающие на набережной в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие на набережной в Судаке.
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Туризм
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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RUKAPOMOHI
Ну-ну. Определяйтесь. Только не очень потом удивляетесь, что количество курортников не совпадает с расчётным. Здесь же такой случай, что потерять можно гораздо больше, чем планируете приобрести.
Они планируют потратить эти деньги на развитие курорта. А вы людей спросили, интересно ли им отдавать деньги, чтобы взамен ничего не получить, а получить смог бы за эти деньги кто-то другой? Ну а уж смотреть, как твои деньги тратят для того, чтобы удовольствие получил другой...
16:44
25.07.2017
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Ольга Черкашина
Отдых в КРыму стоит запредельно.Мои знакомые говорят ,что больше туда не поедут,дорого,да и крымчане вдруг себя исключительными почувствовали,и всем то Россия им обязана!!!
16:09
25.07.2017
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