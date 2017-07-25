Аксенов: Крым определится с величиной курортного сбора в сентябре
15:5825.07.2017
(обновлено: 16:02 25.07.2017)
39205
СЕЛО ПРАВДА, (Крым), 25 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Региональный закон о курортном сборе в Крыму будет принят в сентябре, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.
Совфед на заседании во вторник одобрил правительственный закон о курортном сборе. Пилотный проект будет проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Законом устанавливаются сроки проведения эксперимента — до 31 декабря 2022 года. Законы субъектов РФ о введении курортного сбора должны быть приняты не позднее 1 декабря 2017 года, а взимание курортного сбора должно начаться не ранее 1 мая 2018 года.
"Закон в стадии подготовки, региональный закон примем в сентябре. Есть вопросы по курортному сбору, он нужен муниципалитетам, нужно исключить бюрократические неудобства для туристов и обеспечить прозрачность прохождения этих средств для конкретных целей", — сказал Аксенов.
Глава Крыма отметил, что будет контролировать расходование этих средств в муниципалитетах на конкретные инфраструктурные проекты. Объем курортного сбора, по словам Аксенова, будет зависеть не только от ставки, которая пока в стадии обсуждения, но и от правильной калькуляции туристического потока.
"Мы сейчас изучаем, как проще администрировать сбор. Считаю что разовый сбор правильней. На мой взгляд, у нас больше стоят вопросы, как точно посчитать турпоток и добиться определенной точности", — сказал Аксенов.
Максимальная сумма сбора в первый год составит 50 рублей в сутки, далее до 100 рублей. Регионы имеют полномочия по установлению льготных категорий, снижению ставки, обнулению. Ранее отмечалось, что города-курорты рассчитывают получить от курортного сбора от 420 до 500 миллионов рублей в год.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
Несмотря на аномально холодное начало лета, жаркая погода наконец добралась и до Крымского полуострова.
Самая теплая вода в Крыму сейчас в районе Массандровского пляжа, где море прогрелось уже до 24 градусов. Чуть холоднее в Форосе, Балаклаве и Симеизе.
Девушки запускает воздушного змея на фестивале "Пирфест" в окрестностях Красных пещер у села Перевальное.
Отдыхающие на пляже в Судаке.
В этом году между Кубанью и Крымом было открыто регулярное круизное сообщение. Каждое воскресенье из Сочи отправляться судно "Князь Владимир". За шесть дней туристы смогу посетить Новороссийск, Севастополь и Ялту.
В июле для туристов запустили проект единого электронного билета "Карта гостя Крыма и Севастополя", который позволяет бесплатно посещать музеи и дворцово-парковые комплексы, а также предоставляет скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах.
Во время курортного сезона для проезда в Крым можно оформить "единые билеты", которые включают билет на поезд, а также талон на автобус или паром.
По "единому билету" на отдых в Крым с 30 апреля по 17 июля уже попали свыше ста тысяч туристов. Еще более 250 тысяч "единых" оформлены вплоть до 18 сентября.
С начала этого года Крым уже посетили более двух миллионов туристов.
Прогулочный катер у мыса Фиолент в Севастополе.
Отдыхающие на пляже в поселке Партенит.
Отдыхающие катаются на "банане" на пляже в Судаке.
Туристы в кинопарке "Викинг" в селе Перевальное.
Отдыхающие на набережной в Судаке.