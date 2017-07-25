Россия заняла второе место по числу туристов в эмирате Рас-эль-Хайма
15:4425.07.2017
(обновлено: 15:49 25.07.2017)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россия за первое полугодие 2017 года заняла второе место после Германии на ключевых внешних туристических рынках эмирата Рас-эль-Хайма в ОАЭ с приростом туристов в 84% по сравнению с прошлым годом, обогнав Великобританию и Индию, сообщает во вторник пресс-служба эмирата в России.
С января по июнь 2017 года в Рас-эль-Хайме зафиксирован рост ключевых туристических показателей. В этом году эмират ожидал принять 900 тысяч туристов, однако, по данным пресс-службы, уже сейчас можно предположить, что фактический приток будет гораздо выше. Основной поток туристов прибывает в Рас-эль-Хайму из Германии, России, Великобритании и Индии.
"Россия обошла Великобританию и теперь занимает второе место с приростом туристов в 84% по сравнению с прошлым годом. Наблюдается значимый прирост туристов из Казахстана (16%) и других стран СНГ", — говорится в сообщении.
Приток туристов в июне и в период Рамадана обусловлен проведением летней кампании "Дети отдыхают бесплатно", которая продлится до сентября.
"Ключевая идея программы заключается в том, что эмират привлекателен разнообразием туристических активностей для взрослых и детей. Мы работаем над ценовой политикой и стараемся предложить нашим гостям оптимальное сочетание цены и качества. Помимо этого, мы постоянно повышаем качество услуг и сервиса. В эмирате туристы смогут отдохнуть на побережье, в пустыне или горах, увидеть разные виды животных и растений. Инфраструктура эмирата обновляется и предоставляет туристам возможность отдохнуть в современных отелях, посетить СПА-центры, аквапарки, рестораны", — сообщил генеральный директор департамента по развитию туризма эмирата Хайтам Маттар, чьи слова приводит пресс-служба.
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