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Туризм
Туризм

Россия заняла второе место по числу туристов в эмирате Рас-эль-Хайма

15:4425.07.2017
(обновлено: 15:49 25.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже, ОАЭ. Архивное фотоОтдыхающие на пляже, ОАЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россия за первое полугодие 2017 года заняла второе место после Германии на ключевых внешних туристических рынках эмирата Рас-эль-Хайма в ОАЭ с приростом туристов в 84% по сравнению с прошлым годом, обогнав Великобританию и Индию, сообщает во вторник пресс-служба эмирата в России.

Флаги ОАЭ. Архивное фото
© Fotolia / philipus
Число приезжающих в эмират Рас-Эль-Хайма туристов из России выросло на 141%
С января по июнь 2017 года в Рас-эль-Хайме зафиксирован рост ключевых туристических показателей. В этом году эмират ожидал принять 900 тысяч туристов, однако, по данным пресс-службы, уже сейчас можно предположить, что фактический приток будет гораздо выше. Основной поток туристов прибывает в Рас-эль-Хайму из Германии, России, Великобритании и Индии.

"Россия обошла Великобританию и теперь занимает второе место с приростом туристов в 84% по сравнению с прошлым годом. Наблюдается значимый прирост туристов из Казахстана (16%) и других стран СНГ", — говорится в сообщении.

Приток туристов в июне и в период Рамадана обусловлен проведением летней кампании "Дети отдыхают бесплатно", которая продлится до сентября.

Дубай, ОАЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Анна Чернова
В Дубае отмечают прирост числа туристов из России
"Ключевая идея программы заключается в том, что эмират привлекателен разнообразием туристических активностей для взрослых и детей. Мы работаем над ценовой политикой и стараемся предложить нашим гостям оптимальное сочетание цены и качества. Помимо этого, мы постоянно повышаем качество услуг и сервиса. В эмирате туристы смогут отдохнуть на побережье, в пустыне или горах, увидеть разные виды животных и растений. Инфраструктура эмирата обновляется и предоставляет туристам возможность отдохнуть в современных отелях, посетить СПА-центры, аквапарки, рестораны", — сообщил генеральный директор департамента по развитию туризма эмирата Хайтам Маттар, чьи слова приводит пресс-служба.

Туристу на заметку: маршруты для любителей приключений
© AFP 2017 / Martin Bernetti С близкого расстояния увидеть львов можно в сафари-парке в чилийском Ранкагуа. Правда, для этого нужно самому залезть в клетку.Туристы в Safari Lion Zoo в Ранкагуа в Чили
© AFP 2017 / Martin Bernetti
С близкого расстояния увидеть львов можно в сафари-парке в чилийском Ранкагуа. Правда, для этого нужно самому залезть в клетку.
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© Fotolia / Simon Dannhauer
Пощекотать нервы можно на Языке Тролля. Так называется каменный выступ на горе Скьеггедаль, расположенной вблизи города Одда в Норвегии, возвышающийся над озером Рингедалсватн на высоте 700 метров.
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Аттракцион "Клетка смерти" предлагают туристам, в частности, на одной из ферм по разведению крокодилов в ЮАР.
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Слэклайн - хождение по стропе - считается экстремальным видом спорта, поэтому без специальной подготовки высоко в горах заниматься им не стоит.
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Практически в любом городе мира, если постараться, можно найти услугу - обзорная экскурсия на воздушном шаре.
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В крымском Симеизе на скале Дива в сентябре открыли первую в России тренировочную базу по хай-дайвингу.
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© Фото : U.S. Geological Survey / Public domain
Большая (великая) голубая (синяя) дыра - карстовая воронка диаметром 305 метров, уходящая на глубину 120 метров, в центре Лайтхаус-Рифа, атолла в составе Белизского барьерного рифа. Здесь можно встретить гигантского групера, акул-нянек и рифовых акул.
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© AFP 2017 / Toru Yamanaka
Центром туризма для экстремалов стала японская префектура Фукусима, где на местной АЭС 11 марта 2011 года произошла крупная радиационная авария максимального 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий.
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