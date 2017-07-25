Рестораторы в Крыму и Сочи отмечают снижение турпотока из-за высоких цен

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Турпоток в Крыму и Сочи в этом году снижается из-за высоких цен на отдых, отмечают опрошенные РИА Новости представители ресторанов на отечественных курортах. В такой ситуации для многих ресторанов это лето станет провальным, полагают они.
В то же время, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), количество забронированных туров в Крым в этом сезоне сократилось на 12-20% из-за роста цен на наиболее востребованные направления. Изначально цены на размещение выросли на 15%, однако позже отельеры пошли на компромиссы. В АТОР выступали с предположением, что новых туристов в этом сезоне это вряд ли привлечет, так как стоимость регулярной авиаперевозки в Крым в этом году также увеличилась, цены авиабилетов возросли на 15-20%.
Провальное лето
Данные АТОР по снижению популярности Крыма подтверждают и рестораторы. "В целом летний сезон в Крыму провальный. Турция в этом году дала очень низкие цены при отличном сервисе. В Крыму же обеспечить в заведениях достойный сервис, к которому все привыкли, не смогли", — считает управляющий ресторана Doctor Whisky в Ялте Роман Лужный.
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Снижение турпотока отмечается и в Сочи. Владелец ресторанов "Баран-Рапан" и Fettucine Владислав Карпухин также связывает это с высоким ценником на отдых, который отели на курорте выставили в этом году.
"Многие уехали в Турцию, которая наоборот существенно опустила цены на проживание. А поскольку рестораны на побережье напрямую зависят от туристического потока, то, боюсь, у многих лето этого года будет провальным", — отмечает ресторатор.
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Советы рестораторов
Однако работать в таких условиях, по словам рестораторов, все же можно. По словам Карпухина, привлечь посетителей могут рестораны с "интересной концепцией, стабильно высоким качеством и грамотным управлением".
"Погода не радует в этом году, но люди, понимающие в качестве, конечно, приходят и остаются. У нас обустроенная веранда с обогревом и уютными пледами. А вечером, когда похолоднее, можно переместиться в ресторан", — говорит он.
А вот Сочи в этом году с погодой повезло. "Обычно дождливый июнь радовал гостей солнцем и теплом, поэтому мы достаточно рано открыли летние веранды обоих ресторанов. Другой вопрос, что погода меняется ежечасно, но так в Сочи было всегда. На выручку ресторана в этом году погода повлияла в меньшей степени", — пояснил Карпухин.