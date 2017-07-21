Египет до снятия запрета на полеты не рекламирует свой туризм в России

КАИР, 21 июл — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Египет до снятия в России запрета на полеты не может продвигать свой туристический продукт, но готов начать рекламную кампанию сразу после возобновления авиасообщения, сообщил в интервью РИА Новости глава Египетского государственного агентства по активизации туризма Хишам ад-Думейри.

"По закону нам не разрешается проводить маркетинговые кампании в России, пока не снят запрет на авиасообщение… У нас есть готовый план по продвижению египетского туризма в России, который будет задействован сразу после снятия запрета на авиасообщение", — сказал он.

При этом, по словам ад-Думейри, Египет принимает участие в туристических ярмарках в России. "Мы можем участвовать в туристических ярмарках, которые проводятся в России. Так что мы приезжаем на выставки в России и подтверждаем, что наши курорты готовы принять туристов в любое время и все уже заждались россиян. Ведь в основе российского туризма в Египте лежат исторические отношения между народами двух стран", — заключил он.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция. Авиасообщение между Россией и Египтом не возобновлено до сих пор, действует запрет на отправку российских туристов на египетские курорты.

Читайте полный текст интервью с Хишамом ад-Думейри на сайте РИА Новости >>