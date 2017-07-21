Завершается разработка ПО для выдачи электронных виз в Египет

КАИР, 21 июл — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Специалисты в настоящее время завершают разработку программного обеспечения для функционирования системы выдачи электронных въездных виз в Египет, рассказал в интервью РИА Новости глава Египетского государственного агентства по активизации туризма Хишам ад-Думейри.

"Дата введения новой системы в строй зависит от работы специалистов, специальных рабочих групп, которые завершают разработку необходимого программного обеспечения для выдачи электронных виз. Надеюсь, что все граждане самых разных стран смогут воспользоваться этим", — сказал он.

Ад-Думейри выразил надежду, что система начнет функционировать в ближайшее время. "Чтобы она заработала, необходимо ввести огромные объемы информации, это общая работа МВД и МИД, надеемся, что она будет завершена в ближайшее время", — пояснил он.

Глава египетского госагентства по туризму подчеркнул, что за введение системы выступало как министерство туризма, так и государственное агентство по активизации туризма. "Мы считаем, что это должно облегчить путешествия туристических групп в Египет", — указал ад-Думейри.

Египет планировал ввести систему электронных виз с 1 июня этого года, однако отложил этот шаг на неопределенное время по техническим причинам. В минтуризме Египта заявляли, что система электронных виз в настоящее время находится на этапе тестирования, официально о введении такой системы будет объявлено дополнительно.

Предполагается, что благодаря системе электронных виз любой турист в любой точке мира будет иметь возможность подать заявление на получение электронной визы для въезда в страну. Электронные визы, как сообщали СМИ, можно будет получить и оплатить заранее через интернет-систему, которая ускоряет процесс въезда и прохождение паспортного контроля в аэропортах.

Эксперты рассчитывают, что система электронных виз значительно увеличит поток туристов, прежде всего из стран, граждане которых должны заранее позаботиться о визе в Египет, к примеру, из Китая, на который египетский турсектор возлагает большие надежды.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.