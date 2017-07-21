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Туризм
Туризм

Глава агентства по туризму Египта оценил сроки формирования нового рынка

10:5321.07.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Шарм-эш-Шейх. Архивное фотоМеждународный аэропорт в Шарм-эш-Шейх. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КАИР, 21 июл — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Для формирования нового туристического рынка в Египте, ориентированного на новые страны, потребуется восемь или девять лет, но работа уже успешно идет, рассказал в интервью РИА Новости глава Египетского государственного агентства по активизации туризма Хишам ад-Думейри.

Задержание нападавшего в египетском отеле. 14 июля 2017
© REUTERS / Mohamed Aly
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"Любой стране выгодно диверсифицировать свой туристический продукт, а также свои целевые рынки. Мы работаем на многих рынках в последнее время, но чтобы новый рынок полностью заменил старый нужно время — восемь или девять лет", — сказал он.

По словам ад-Думейри, новые для Египта рынки — это Индия и Китай, Латинская Америка и Восточная Европа, особенно Польша и Чехия. "Чтобы добиться поставленной цели на новых рынках, необходимо установить соответствующее авиасообщение в партнерстве частного и государственного секторов, как египетского, так и иностранного. То есть сначала должен появиться спрос туриста на Египет, а затем — обеспечено необходимое число самолетов", — пояснил собеседник агентства.

Он также рассказал, что в 2017 году значительно увеличилось число туристов из Украины, стран Европы и арабских государств. "Украинский рынок сильно подрос, а также германский и итальянский рынки. Вообще наблюдается заметный рост притока туристов из Европы и арабских стран. Британский рынок, за исключением Шарм-эш-Шейха, растет на 20% благодаря притоку туристов в Каир, Луксор и Асуан", — отметил ад-Думейри.

Глава госагентства по туризму подчеркнул, что 2017 год не самый плохой для египетской туротрасли. "На конец мая мы отмечали рост в туристическом секторе на уровне 52% по сравнению с прошлым годом, который был очень трудным. Этот показатель важен, чтобы понимать, насколько эффективна выбранная стратегия", — сказал он.

Отвечая на вопрос о заполняемости египетских отелей, ад-Думейри подчеркнул, что ситуация отличается в разных городах Египта. Что касается заполняемости гостиниц, то более других пострадал город Шарм-эш-Шейх — там этот показатель колеблется от 20% до 35% в обычные дни, и немного увеличивается в праздники, которые отмечаются в арабских странах и Египте.

"Туристы из России и Великобритании представляли наиболее массовые направления в Шарм-эш-Шейхе, поэтому там так сильно отразилось отсутствие россиян. Хургаде больше повезло, там заполняемость колеблется от 40% до 55% в обычные дни. В Луксоре и Асуане в зимний период был зафиксирован значительный рост, который сошел на нет к лету по понятным причинам. Очень хорошие показатели заполняемости в Каире", — пояснил он.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

После авиакатастрофы полеты на египетские курорты из России и ряда других стран были приостановлены по соображениям безопасности, туризм Египта понес миллионные потери. К настоящему моменту большинство стран уже восстановили сообщение с египетскими курортными городами, после того как египетские власти усилили меры безопасности. По-прежнему не возобновлено авиасообщение с Россией. Кроме того, Британия не дала разрешение на полеты в египетский Шарм-эш-Шейх.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00

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