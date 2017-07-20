Шри-Ланка считается одной из самых безопасных для туристов стран в Азии

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Шри-Ланка считается одной из самых безопасных стран в Азии для иностранных туристов, которые ее посещают, сообщил в ходе совместного семинара посольства Шри-Ланки и туроператора Coral Travel в четверг руководитель отдела по продвижению торговли и туризму посольства Шри-Ланки, заместитель главы дипмиссии Дулмит Варуна.

"Шри-Ланка на сегодняшний момент является одной из самых безопасных стран в Юго-Восточной Азии и в Азии вообще, так как там полностью отсутствует терроризм. Подтверждение этому мы видим в том, что въездной туризм начал активно развиваться после 2009 года, когда завершился внутренний вооруженный конфликт. Сейчас Шри-Ланка признается одним из самых безопасных направлений", — сказал дипломат.

В подтверждение этих слов он доложил, что за последние годы на территории страны не зафиксировано ни одного инцидента с туристами. "Возможно, это объясняется еще и тем, что страна преимущественно буддийская. Так проявляется толерантность и уважение к людям других конфессий. Это в крови у ланкийцев, что влияет и на их отношение к туристам", — предположил Варуна.

Кроме того, спикер сообщил, что в некоторых регионах страны действует специальная туристическая полиция.

"По всей стране туристы могут воспользоваться контактными телефонными номерами, чтобы обратиться за помощью в различных ситуациях. Там всегда готовы помочь гостям", — заверил он.