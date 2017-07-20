Отсутствие Турции и Египта увеличило турпоток из России на Шри-Ланку на 20%

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Отсутствие на российском туристическом рынке Египта и временное отсутствие Турции позволило увеличить турпоток из России на Шри-Ланку зимой 2016-2017 годов до 53,4 тысячи человек, что на 20% больше аналогичного периода предыдущего сезона, сообщил в ходе совместного семинара посольства Шри-Ланки и туроператора Coral Travel в четверг руководитель отдела по продвижению торговли и туризму посольства Шри-Ланки, заместитель главы дипмиссии Дулмит Варуна.

Дипломат уточнил, что туристические поездки в Юго-Восточную Азию отличаются от поездок в другие страны мира.

"С другой стороны, закрытие египетского направления и временное закрытие Турции с конца 2015 года до середины 2016 года, естественно, подтолкнуло российских туристов к тому, что они были вынуждены рассмотреть для себя другие возможные направления", — сказал он.

"Это повлияло на некоторое увеличение количества туристов, которые посетили Шри-Ланку прошлой зимой. Статистика это подтверждает. Если за зимний период 2015–2016 годов к нам приехало более 44 тысяч россиян, то зимой 2016-2017 годов страна приняла уже 53,4 тысячи туристов из России, что означает увеличение турпотока на 20%", — прокомментировал ситуацию Варуна.

Спикер так же отметил, что Россия всегда рассматривалась Шри-Ланкой как один из самых прочных и надежных экономических партнёров.