Шри-Ланка рассчитывает в 2017 году принять 70 тыс туристов из РФ

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Шри-Ланка рассчитывает принять в 2017 году порядка 70 тысяч туристов из России, при том, что в предыдущий год их число составило 58 тысяч человек, сообщил в ходе совместного семинара посольства Шри-Ланки и туроператора Coral Travel в четверг руководитель отдела по продвижению торговли и туризму посольства Шри-Ланки, заместитель главы дипмиссии Дулмит Варуна.

Дипломат отметил, что Россия всегда рассматривалась Шри-Ланкой как один из самых прочных и надежных экономических партнёров.

"Между странами существуют прочные взаимоотношения в целом ряде сфер, и туризм — не исключение из этого перечня. Россия — это один из самых привлекательных рынков для туристического бизнеса Шри-Ланки, учитывая большое население страны и сложный климат", — сказал он.

"В 2016 году нашу страну посетило порядка 58 тысяч россиян, но в этом году мы надеемся принять порядка 70 тысяч гостей из России", — заявил представитель посольства.

Было также отмечено, что Россия относится к той категории стран, граждане которых имеют возможность воспользоваться облегчённым режимом при получении виз в Шри-Ланку.