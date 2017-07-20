В Госдуме предложили разработать альтернативу ФЦП по туризму

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы предлагают разработать более эффективную альтернативу Федеральной целевой программе по развитию внутреннего и въездного туризма, и использовать бюджетные средства не только для развития инфраструктуры, но и для снижения стоимости турпродукта, заявил журналистам зампред комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов.
"Сейчас идет работа, правительство ищет пути, как сделать так, чтобы ФЦП по туризму была более эффективной. И у нас тоже есть свое мнение на этот счет, мы будем советоваться и вносить свои предложения. Потому что если этот инструмент оказался не очень эффективным, тогда нужно искать другие виды инструментов", — сказал Кривоносов.
Ростуризм в середине июня в ответ на критику Счетной палаты заявлял, что ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма (2011-2018 годы)" показала свою эффективность и была положительно отмечена правительством Российской Федерации, а анализ результатов проверок Счетной палаты по исполнению бюджета в Федеральном агентстве по туризму за прошлый и позапрошлый годы показывает существенную позитивную динамику.
В ведомстве также назвали некорректным утверждение Счетной палаты, что из 16 туристско-рекреационных кластеров, предусмотренных к завершению на начало 2016 года, в полном объеме не завершен ни один. Кластеры созданы, действуют и принимают туристов, отмечал Ростуризм.