В Госдуме предложили разработать альтернативу ФЦП по туризму

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы предлагают разработать более эффективную альтернативу Федеральной целевой программе по развитию внутреннего и въездного туризма, и использовать бюджетные средства не только для развития инфраструктуры, но и для снижения стоимости турпродукта, заявил журналистам зампред комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов.

Счетная палата в июне раскритиковала исполнение ФЦП в 2016 году. По данным ведомства, из 16 туристско-рекреационных кластеров, предусмотренных к завершению на начало 2016 года, в полном объеме не завершен ни один; из 25 объектов обеспечивающей инфраструктуры, подлежащих вводу в 2016 году, введено только 11 (44%); а из 97 объектов туристской инфраструктуры, подлежащих вводу инвесторами, не введены 29. Основной причиной указывались нарушения сроков подрядчиками.

"Сейчас идет работа, правительство ищет пути, как сделать так, чтобы ФЦП по туризму была более эффективной. И у нас тоже есть свое мнение на этот счет, мы будем советоваться и вносить свои предложения. Потому что если этот инструмент оказался не очень эффективным, тогда нужно искать другие виды инструментов", — сказал Кривоносов.

Депутат полагает, что реализация подобной программы, возможно, должна быть проще для участников. "Во-вторых, нужно средства бюджетные использовать не только для развития инфраструктуры, но и для снижения себестоимости (турпродукта). Мы должны стать более конкурентоспособными, для этого нужно, чтобы государство и бизнес более эффективно взаимодействовали", — пояснил зампред профильного комитета.

Ростуризм в середине июня в ответ на критику Счетной палаты заявлял, что ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма (2011-2018 годы)" показала свою эффективность и была положительно отмечена правительством Российской Федерации, а анализ результатов проверок Счетной палаты по исполнению бюджета в Федеральном агентстве по туризму за прошлый и позапрошлый годы показывает существенную позитивную динамику.

В ведомстве также назвали некорректным утверждение Счетной палаты, что из 16 туристско-рекреационных кластеров, предусмотренных к завершению на начало 2016 года, в полном объеме не завершен ни один. Кластеры созданы, действуют и принимают туристов, отмечал Ростуризм.