Мутко надеется, что в регионах разумно подойдут к введению курортного сбора

НОВО-ОГАРЕВО, 19 июл — РИА Новости. Региональные власти должны разумно подходить к внедрению курортного сбора, считает вице-премьер Виталий Мутко.

"Надеюсь, что это будет разумно. Это эксперимент. Правительство внесло, и Дума принимает такое решение. Поэтому это не совсем от отрасли закон, чтобы вы понимали. Это инициатива регионов. Поэтому они должны все риски взвешивать", — сказал Мутко журналистам, отвечая на вопрос влиянии введения курортного сбора на турпоток внутри России.

Кроме того, вице-премьер отметил, что введение курортного сбора потребует серьёзного администрирования.

"Опять попадут только легальные те организации турбизнеса. Тот, кто сегодня работает в тени, они опять платить не будут", — подчеркнул он.

Мутко рассчитывает, что власти на местах будут принимать разумные решения.

"Включат весь разум и смысл. Этот сбор понятен, например, в Ницце или Венеции, где они ограничивают турпоток, в принципе инфраструктура не справляется. В этом вопрос. А если у тебя турпоток падает, то лучше такие сборы не вводить, а стимулировать приезд туда людей", — сказал вице-премьер.