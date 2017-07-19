Сенатор неоднозначно оценил принятый Госдумой закон о курортном сборе

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Принятие Госдумой РФ в третьем чтении закона о курортном сборе нельзя оценить однозначно, так как, несмотря на то, что многие актуальные поправки были учтены, время для его реализации выбрано неудачно, заявил РИА Новости в среду председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

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Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", внесенный правительством РФ.

"Сразу скажу, что моё мнение о нём (о законе) неоднозначное. С одной стороны – это не очень своевременная мера, которая может переориентировать наших российских туристов на отдых за границей. С другой стороны – почти все замечания и предложенные поправки к законопроекту были учтены. Совет Федерации и, в частности, комитет по социальной политике провели большую работу по доработке законопроекта", — сказал собеседник агентства.

По словам Фомина, принятый закон существенно отличается от первоначальной версии осени 2016 года. "Он стал на порядок гибче и либеральнее. Максимальная сумма сбора снижена в первый год до 50 рублей в сутки, введена возможность разового взимания курортного сбора за все время отдыха, регионы теперь имеют самые широкие полномочия по установлению льготных категорий. Курортный сбор будет взиматься фактически не ранее 1 мая 2018 года", — прокомментировал ситуацию сенатор.

Он также обратил внимание, что принятый закон носит рамочный характер, а окончательные параметры применения этого закона зависят от решения региональных властей-участников эксперимента — именно они будут устанавливать окончательную сумму сбора и корректировать её в зависимости от сезона.

"В условиях высокой конкуренции с внешним туристическим рынком к этому необходимо отнестись с особым вниманием, тщательно просчитать все социально-экономические и бюджетные риски. Ведь при снижении количества туристов регион не только не получит дополнительные доходы от курортного сбора, но и потеряет уже собираемые стабильные налоги от туризма", — считает Фомин.