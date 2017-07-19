Сенатор неоднозначно оценил принятый Госдумой закон о курортном сборе

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Принятие Госдумой РФ в третьем чтении закона о курортном сборе нельзя оценить однозначно, так как, несмотря на то, что многие актуальные поправки были учтены, время для его реализации выбрано неудачно, заявил РИА Новости в среду председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
4%Да, это положительно скажется на туристическом секторе
65.3%Вначале надо привести в порядок туристическую инфраструктуру, а затем брать с людей деньги
30.7%Едва ли это что-то изменит
"Сразу скажу, что моё мнение о нём (о законе) неоднозначное. С одной стороны – это не очень своевременная мера, которая может переориентировать наших российских туристов на отдых за границей. С другой стороны – почти все замечания и предложенные поправки к законопроекту были учтены. Совет Федерации и, в частности, комитет по социальной политике провели большую работу по доработке законопроекта", — сказал собеседник агентства.
Он также обратил внимание, что принятый закон носит рамочный характер, а окончательные параметры применения этого закона зависят от решения региональных властей-участников эксперимента — именно они будут устанавливать окончательную сумму сбора и корректировать её в зависимости от сезона.