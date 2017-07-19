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Туризм
Туризм

Въездному туризму в России нужна господдержка, считают в АТОР

15:2819.07.2017
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© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту. Архивное фотоТуристы в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia / NicoElNino

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Въездному туризму РФ необходимо активное финансовое участие государства, чтобы стать полноценной статьей экспорта, прокомментировали эксперты "Вестнику Ассоциации туроператоров России (АТОР)" распоряжение правительства, согласно которому туризм впервые вошел в перечень приоритетных экспортных отраслей.

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Вестник АТОР" сообщает, что любые государственные меры поддержки туристического кластера будут возможны только после принятия "Российским экспортным центром" (РЭЦ) паспорта проекта по экспорту туристических услуг, ссылаясь на пояснение РЭЦ, являющегося связующим звеном между государством и экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер.

Управляющий директор по координации приоритетного проекта РЭЦ Игорь Шленский также отметил, что в рамках проекта правительства обсуждается широкий круг вопросов – от подхода к визовому режиму и формированию туристических маршрутов до развития туристической инфраструктуры.

Помощь государства

По мнению экспертов, опрошенных "Вестником АТОР", ситуация в российском въездном туризме неблагоприятна. По последним данным Росстата, на которые ссылается "Вестник АТОР", в первом квартале 2017 года Россию посетило 1,2 миллиона иностранных туристов. Это на 17% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Туристы в международном аэропорту Симферополь. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Эксперты говорят о необходимости активного финансового участия государства в поддержке въездного туризма. Среди таких мер выделяют популяризацию России как туристического направления за рубежом с помощью активного участия в иностранных выставках, рекламных кампаний, пресс-туров и информационных туров для представителей зарубежного турбизнеса и СМИ.

По информации "Вестника АТОРа", в бюджете Ростуризма на все эти виды деятельности предусмотрено не более 70 миллионов рублей или 1,2 миллиона долларов в год на все страны мира, при том что, к примеру, Марокко тратит 2 миллиона долларов год на продвижение своих курортов только в России.

Еще одно направление деятельности, требующее, по мнению экспертов, финансирования со стороны государства – это субсидирование в той или иной форме компаний, организующих "поставку" туристов в Россию. Необходимо выплачивать субсидии на каждого привлеченного в страну туриста или за определенный "объем" туристов тем компаниям, которые обеспечивали турпоток – зарубежным туроператорам, авиакомпаниям.

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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Еще одна мера, которая может быть использована для стимулирования авиаперевозки в страну – это снижение аэропортовых сборов в столичных и региональных аэропортах для некоторых категорий рейсов, что также позволит удешевить авиабилеты для туристов.

Кроме того, предлагается ввести налоговые льготы для отечественных туроператоров, занимающихся въездным туризмом. "Это может быть облегчение налогового бремени для отдельных видов деятельности", — приводятся в сообщении "Вестника АТОРа" слова заместителя гендиректора туроператора "Академсервис" Александра Курносова.

Помимо прямого участия государства в привлечении иностранных туристов в страну, необходимо, по мнению Курносова, решить ряд вопросов, связанных с визовыми и инфраструктурными барьерами на пути въездного турпотока.

"Если говорить о поддержке, которая не требует от государства прямых финансовых вливаний, то в первую очередь необходимо модернизировать визовую политику в сторону упрощения. Это может быть выдача краткосрочных виз транзитным пассажирам, визы по прилету, выдача электронных виз", — рассуждает Курносов.

По мнению руководителя департамента въездного туризма туроператора "КМП Групп" Александра Макляровского, существует множество инфраструктурных вопросов, решение которых затянулось на десятилетия. "До сих пор не организованы стоянки и остановки для туристического транспорта в Москве и других городах, куда отправляются туристы. Инфраструктура городов не развивается, а музеи не готовы приспособиться к потребностям приезжающих туристов и, как минимум, должны пересмотреть график своей работы в сторону увеличения рабочего времени", — говорит Макляровский.

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