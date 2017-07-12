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Туризм
Туризм

Проект кабмина о курортном сборе готов ко второму чтению в Госдуме

23:0712.07.2017
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© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкВид на море из кафе в городе Геленджик. Архивное фотоВид на море из кафе в городе Геленджик. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в среду рекомендовал нижней палате российского парламента принять во втором чтении правительственный законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", внесенный правительством РФ.

Отдыхающие в бухте Ласпи в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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Депутат рассказал о последствиях введения курортного сбора

Документ предусматривает проведение эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов такой инфраструктуры.

Поправками, принятыми во втором чтении, устанавливаются сроки проведения эксперимента — до 31 декабря 2022 года. Законы субъектов РФ о введении курортного сбора должны быть приняты не позднее 1 декабря 2017 года, а взимание курортного сбора должно начаться не ранее 1 мая 2018 года.

Проведение эксперимента обосновывается необходимостью сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.

Размер сбора и оплата

Отдыхающие на берегу Черного моря в Евпатории. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В Крыму предложили ограничить эксперимент по курортном сбору тремя годами
Размер курортного сбора, согласно редакции документа в первом чтении, не может составлять более 100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения. Поправкой, одобренной комитетом во втором чтении, вносится изменение, устанавливающее максимальный размер сбора в 2018 году на уровне 50 рублей.

При этом он может быть дифференцирован, в том числе снижен до 0 рублей, в зависимости от сезонности, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта, местонахождения территорий муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента. Конкретные ставки сбора будут устанавливаться законом соответствующего субъекта РФ.

Поправки, поддержанные комитетом во втором чтении, предусматривают, что плательщиками сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетнего возраста, проживающие в объектах размещения более 24 часов. В редакции документа первого чтения норма о совершеннолетии плательщиков не была прописана.

Еще одна поправка уточняет схему расчета курортного сбора. Сумма курортного сбора, подлежащая уплате, определяется как произведение количества дней фактического проживания плательщика курортного сбора и объекте размещения, за исключением дня заезда, и соответствующего размера курортного сбора. При этом сумма курортного сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания. Кроме того, подтверждается, что сбор взимается не позднее момента выезда из объекта размещения.

Полномочия субъекта

Председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков. Архивное фото
© Фотохост ШОС
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Депутат: издержки курортного сбора могут нивелировать доходы от него
Согласно редакции законопроекта, принятой в первом чтении, курортный сбор вводится законом субъекта РФ. Во втором чтении поправкой уточняется, что он вводится таким законом в муниципальных образованиях, входящих в территорию субъекта.

Согласно одобренным поправкам, субъект РФ утверждает порядок и сроки предоставления муниципальными образованиями заявок о включении территорий муниципальных образований в территорию эксперимента или об исключении из территории эксперимента, предложений по определению сбора курортного сбора и (или) по определению иных категорий лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора.

Поправками утверждается, что взимание курортного сбора может быть прекращено на территории муниципального образования законом субъекта РФ на основании заявки соответствующего муниципального образования об исключении из территории эксперимента.

Общественный совет

Поправки также закрепляют создание общественного совета при субъекте РФ, целью которого является осуществление общественного контроля за целевым расходованием средств, полученных в результате реализации законопроекта о курортном сборе.

Глава комитета Андрей Макаров ранее уточнял, что такой орган будет также готовить, анализировать предложения по подготовке законодательных актов регионов, нормативных актов муниципалитетов и соглашений между муниципалитетами и регионами.

Города России. Пятигорск
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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РСТ сделал 10 предложений к законопроекту о курортном сборе
В поправках также упоминается, что объем бюджетных ассигнований, полученных в результате применения данного проекта закона и направляемых в бюджет муниципального образования, должен составлять в 2018 году не менее 70% прогнозируемого объема доходов бюджета субъекта РФ от уплаты курортного сбора на территории этого муниципального образования. В последующие годы эксперимента данный объем должен составлять 100%.

По оценке правительства, суммарный дополнительный объем поступлений в период с 2018 по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2,02 миллиарда рублей, в Краснодарском крае — 8,3 миллиарда рублей, в Крыму — 16,4 миллиарда рублей. Прогнозируемые доходы от введения курортного сбора рассчитывались исходя из общего туристического потока (за исключением льготных категорий граждан и с учетом 5-процентного ежегодного роста), среднего числа дней, проведенных гражданами на территории курортов (14 дней), ставки курортного сбора 50 рублей за сутки.

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