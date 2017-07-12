Ростуризм призвал отдыхающих в Абхазии быть осторожными

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Ростуризм рекомендует туристам соблюдать рекомендованные посольством РФ в Абхазии меры личной безопасности, избегать безлюдных мест и воздерживаться от конфликтов с местным населением, сообщает ведомство в среду.

"Посольство России в Абхазии рекомендует посещающим эту страну российским туристам проявлять повышенную осторожность и бдительность, избегать безлюдных изолированных мест, воздерживаться от конфликтов с местным населением, не оставлять без присмотра малолетних детей и личные вещи", — говорится в сообщении.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, отдыхающих не территории Абхазии, внимательно отнестись к предупреждению и соблюдать рекомендованные посольством меры личной безопасности", — добавили в ведомстве.

Туроператоров, реализующих туры в Абхазию, ведомство настоятельно призывает в обязательном порядке информировать своих клиентов об имеющихся рисках и правилах поведения в этой стране. В Ростуризме также напомнили, что в случае необходимости российские граждане могут обратиться в посольство России в Абхазии по телефону горячей линии +7 (840) 226-04-91.

Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила, что возбуждено уголовное дело после убийства в Абхазии туриста из РФ. Следствию известно, что житель Москвы находился на отдыхе со своей семьей. Устанавливаются родственники потерпевшего и возможные очевидцы преступления.

Как сообщала прокуратура Гудаутского района Абхазии, которая во вторник возбудила дело об убийстве туриста из Москвы и похищении членов его семьи, в результате разбойного нападения Андрею Кабанову было нанесено два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. Погибшего сопровождали жена с двумя детьми, а также еще одна семья — супруги и двое детей. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий.