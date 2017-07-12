Ростуризм создал виджет для проверки туроператоров

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Ростуризм создал виджет "Мы в реестре туроператоров", позволяющий компаниям информировать туристов о том, что они состоят в едином федеральном реестре туроператоров и таким образом защищающий туристов от мошенничества, сообщил журналистам глава агентства Олег Сафонов.

"Ростуризм разработал специальные меры — виджет "Мы в реестре туроператоров", мы его презентуем, и туроператоры будут его приобретать, чтобы туристам было значительно проще получать информацию о них", — сказал он.

Глава Ростуризма подчеркнул, что перед покупкой тура необходимо обязательно проверить, включен ли туроператор в единый реестр. "Если нет данных в реестре, ни в коем случае такой продукт приобретать нельзя, потому что это, конечно же, мошенники", — сказал он.

Сафонов уточнил, что виджет создан для удобства туристов, так как не всем удобно заходить на сайт Ростуризма, искать единый реестр туроператоров и проверять, есть ли в нем туроператор. Виджет же позволит туроператорам получить эту информацию и разместить ее у себя на сайте. Сафонов отметил, что Ростуризм предусмотрел также меры защиты виджета, чтобы препятствовать действиям мошенников.

"Тем самым защищенность наших туристов значительно будет увеличена", — подчеркнул он. Сафонов также подчеркнул, что туристам перед покупкой тура с помощью турагентства необходимо проверять, включено ли оно в единый реестр турагентств, который также размещен на сайте Ростуризма и включает более 10 тысяч агентств.

По словам Сафонова, в этом летнем сезоне вопросы обеспечения безопасности туризма и защиты прав потребителей приобрели особую актуальность. "К сожалению, мы наблюдаем определенную активизацию мошенников, которые пытаются оказывать нелегальные услуги нашим гражданам, и мы очень активно с этим боремся", — сказал он, отметив, что реклама таких услуг размещается в том числе и в соцсетях.

Глава Ростуризма напомнил, что в этом году защита туристов была значительно усилена: были сформированы фонды персональной ответственности туроператоров, общая сумма которых превышает 600 миллионов рублей, кроме того, все туроператоры застрахованы на общую сумму более 24 миллиардов рублей.