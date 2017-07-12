Около 40% забронированных россиянами туров пришлось на Турцию

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Турция на сегодняшний день остается основным выездным направлением для российских организованных туристов — на эту страну приходится около 40% всех забронированных туров, рассказал журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Основное выездное направление — это, конечно же, Турция. На это направление приходится порядка 40% всех бронирований туров. Это ожидаемо и является естественным", — сказал он, отметив, что в этом году Росстат фиксирует "значительный" рост турпотока из РФ в Турцию.

В целом же, по словам Сафонова, выездной турпоток в РФ настоящее время вырос. По данным за первый квартал 2017 года наиболее популярны у россиян стали Таиланд, ОАЭ, Вьетнам.

В первом квартале самый значительный рост въездного турпотока показали Китай, Корея и Вьетнам. Однако Сафонов подчеркнул, что эти данные не являются показательными и призвал дождаться данных за полугодие, которые будут включать и статистику Кубка Конфедераций, весьма положительно сказавшемся на въездном турпотоке в РФ.

"Я думаю, что показатели будут положительными… Например, по данным Татарстана, за первое полугодие 2017 года количество въехавших иностранных туристов выросло на 15%", — пояснил глава Ростуризма.