Выводы об эффективности курортного сбора делать пока рано, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что курортный сбор даст "позитив", так как принесет в местные бюджеты дополнительный доход, но окончательные выводы делать преждевременно.

Госдума 23 июня одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает проведение в 2018–2022 годах эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой. Согласно проекту, Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края смогут создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства из которого будут направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов туристической инфраструктуры.

"Муниципальные образования получат дополнительный источник доходов, и муниципалитеты будут заинтересованы в том, чтобы эти деньги поступали в местные бюджеты. Определенный позитив есть", — сказал Аксенов журналистам.

Глава республики напомнил, что курортный сбор планируется вводить в порядке эксперимента.

"Мы посмотрим, что получится, насколько это эффективно работает и какие конечные будут результаты, и там сделаем окончательные выводы", — подчеркнул Аксенов.