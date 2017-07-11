Выводы об эффективности курортного сбора делать пока рано, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что курортный сбор даст "позитив", так как принесет в местные бюджеты дополнительный доход, но окончательные выводы делать преждевременно.
"Муниципальные образования получат дополнительный источник доходов, и муниципалитеты будут заинтересованы в том, чтобы эти деньги поступали в местные бюджеты. Определенный позитив есть", — сказал Аксенов журналистам.
Глава республики напомнил, что курортный сбор планируется вводить в порядке эксперимента.
"Мы посмотрим, что получится, насколько это эффективно работает и какие конечные будут результаты, и там сделаем окончательные выводы", — подчеркнул Аксенов.