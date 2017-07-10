МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Расходы на администрирование курортного сбора могут нивелировать те положительные моменты, которые связаны с дополнительными доходами за счет этого сбора, заявил в понедельник глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия").

В Госдуме в понедельник проходят парламентские слушания "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры и созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в отдельных субъектах Российской Федерации", которые посвящены обсуждению проекта закона о курортном сборе.

Госдума 23 июня одобрила в первом чтении законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", внесенный правительством РФ.

Документ предусматривает проведение в 2018–2022 годах эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой. Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов такой инфраструктуры.

"Стоит ли овчинка выделки? Многие говорят о том, что администрирование самого сбора будет обходиться очень дорого, и те положительные моменты, которые связаны с дополнительными сборами, могут быть нивелированы за счет того, что расходы на администрирование будут слишком большими", — сказал Аксаков, выступая от своей фракции на парламентских слушаниях.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия") в ходе своего выступления на данном мероприятии затронул тему администрирования сборов. "Давайте эти предложения о том, кто будет, в итоге, администрировать и должно ли это стать главой Налогового кодекса, или достаточно оставить отдельный закон, давайте этот вопрос мы с вами решим по результатам прохождения эксперимента", — предложил Макаров. Он подчеркнул, что курортный сбор является неналоговым платежом и что он должен учитываться с точки зрения нагрузки на бизнес.