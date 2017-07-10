МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Расходы на администрирование курортного сбора могут нивелировать те положительные моменты, которые связаны с дополнительными доходами за счет этого сбора, заявил в понедельник глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия").
Госдума 23 июня одобрила в первом чтении законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", внесенный правительством РФ.
Документ предусматривает проведение в 2018–2022 годах эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой. Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов такой инфраструктуры.
Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия") в ходе своего выступления на данном мероприятии затронул тему администрирования сборов. "Давайте эти предложения о том, кто будет, в итоге, администрировать и должно ли это стать главой Налогового кодекса, или достаточно оставить отдельный закон, давайте этот вопрос мы с вами решим по результатам прохождения эксперимента", — предложил Макаров. Он подчеркнул, что курортный сбор является неналоговым платежом и что он должен учитываться с точки зрения нагрузки на бизнес.