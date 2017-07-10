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Туризм
Туризм

"Альфа Радон" рассказал об особенностях отдыха в Белоруссии

10:0010.07.2017
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© Фото предоставлено "Альфа Радон" Частный санаторий Альфа Родон в Белоруссии. Архивное фотоЧастный санаторий Альфа Родон в Белоруссии. Архивное фото
© Фото предоставлено "Альфа Радон"

Первый частный санаторий премиум-уровня "Альфа Радон" разбивает все стереотипы об отечественных здравницах. Меньше чем за год слава об этом уникальном комплексе уже успела распространиться далеко за пределы Беларуси.

Вид с горы Сахян
© Фото : Марина Огнева
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С августа 2015 года, когда состоялось официальное открытие санатория, здесь уже успели побывать гости из Беларуси, России, Германии, США, Испании и других стран постсоветского пространства и дальнего зарубежься. И многие — уже по несколько раз! Сегодня можно с уверенностью говорить: прошли времена, когда отдых в белорусских санаториях искушенному европейским сервисом клиенту казался неким вынужденным компромиссом — мол, не Карловы Вары, зато недалеко и бюджетно. "Альфа Радону" удалось "разорвать шаблон" и доказать, что белорусский санаторий может служить отечественным примером элитной европейской здравницы.

Вы еще только планируете отпуск или выходные? Вот 5 аргументов, которые сделают выбор очевидным:

Лучшее от природы

Мощное лечение уникальными радоновыми водами и сапропелевой грязью.

Три главных природных фактора, на которых базируется лечение в "Альфа Радоне", — это радоновые воды, ванны с сапропелевыми грязями озера Дикое и, конечно, чистейший воздух соснового леса!

Вид на побережье Адриатического моря в деревне Палеокастрица на греческом острове Корфу. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Курорт, располагающий такими природными богатствами, в Беларуси единственный. Помимо современного "Альфа Радона", на его территории уже много лет действует хорошо известный белорусам санаторий "Радон". Другие лечебницы, использующие аналогичные природные факторы в лечении, можно найти только за рубежом.

Профиль у санатория широкий: заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, гинекология, урология и целый ряд других. Приехать сюда можно как с собственной курортной картой, так и без нее, пройдя все обследования и получив врачебные назначения на месте.

Впрочем, лечебная составляющая необязательна — можно просто наслаждаться расслабленным отдыхом и укреплять здоровье: купить путевку в санаторий можно на любое количество дней!

"Сливки" спа-индустрии

Богатейший спектр процедур!

Спа-концепция санатория "Жизненная активность" подразумеват целостную систему оздоровления, которая дает ощущение ментальной и физической гармонии.

Здание Национального музея искусства в городе Пномпень
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Одно только описание спа-процедур и ритуалов уже настраивает на умиротворение и расслабление!

Все виды массажа — с использованием трав и арома-масел, стоун-массаж с полудрагоценными камнями, миоструктурный массаж спины и шейно-воротниковой зоны, антицеллюлитный. А также — море моделирующих программ для тела, которые придадут вашему телу ухоженности и утонченности!

Ценителей Востока порадует богатая палитра аутентичных процедур — различные пилинги и обертывания, тайский массаж, омолаживающие, тонизирующие, очищающие и прочие, а также комплексные программы, пройдя которые, вы почувствуете себя в буквальном смысле заново родившимися!

Девушка на пляже. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Для любителей инновационных методик предусмотрен большой выбор процедур аппаратной косметологии — различные виды мезотерапии, а также процедуры на аппарате DERMO-CARE, обеспечивающем стойкий эффект омоложения и оздоровления.

И, конечно, флоатинг — самая расслабляющая спа-процедура в мире, дарящая ощущение невесомости и парения!

Сотрудники комплекса прошли обучение в международной школе СПА, а этой весной руководство "Альфа Радон" приняло участие в конгрессе "Санаторий — субъект СПА индустрии в РБ". Таким образом, "Альфа Радон" признан флагманом спа-индустрии в Беларуси.

Новейшая техника в умелых руках

Инновационное оборудование и высококвалифицированный персонал.

Таиланд, 2016. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Лечебно-диагностический центр санатория оснащен самым современным медицинским оборудованием, произведенным в Германии, Швейцарии и Израиле. Много аппаратов BTL — одного из лидеров в производстве аппаратов для физиотерапии. Отдельные экземпляры не имеют аналогов в Беларуси или представлены единично.

Санаторий оснащен собственной лабораторией, позволяющей проводить любые необходимые анализы. В отличие от большинства лабораторий Беларуси, в ней используются анализаторы закрытого типа, что позволяет полностью исключить человеческий фактор и обеспечить высочайшую точность результатов.

В "Альфа Радоне" работают специалисты не ниже 1-й категории, которые прошли серьезный конкурс и дополнительное обучение — персонал в санаторий набирался по всей Беларуси и за рубежом.

Европейский уровень комфорта

Отельное размещение на уровне 4-5 звезд.

Погружение в атмосферу отдыха в "Альфа Радоне" начинается буквально с первой минуты пребывания. Даже самые притязательные гости отмечают эмоциональное удовольствие от экологической эстетики санатория и комплексного подхода к комфорту.

В Заповедниках Таймыра может развиваться эксклюзивный и круизный туризм
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Виталий Горшков
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И этот подход подразумевает не только внешние атрибуты элитного отеля — классический дизайн, дорогой интерьер номеров и безупречную работу персонала. Концепцией здорового отдыха проникнута каждая деталь обстановки и услуг санатория. Комплекс оснащен собственной системой трехступенчатой водоочистки, в том числе самым современным методом очистки ультрафиолетом. Питьевая вода здесь в каждом кране, в кабинетах для процедур и даже в санузлах! Еще при строительстве упор был сделан на экологически чистые стройматериалы.

Мебель в номерах из деревянного массива, ковровое покрытие — гипоаллергенное, все постельное белье и халаты — из чистого хлопка.

© Фото предоставлено "Альфа Радон" Интерьер частного санатория "Альфа Родон" в Белоруссии
© Фото предоставлено "Альфа Радон"
Интерьер частного санатория "Альфа Родон" в Белоруссии

Не менее скрупулезно подошло руководство комплекса к организации питания. Санаторий предлагает полный — в европейском понимании — шведский стол. Продукты, многие из которых закупаются у местных фермеров, проходят тщательный контроль качества. У "Альфа Радона" даже есть собственное небольшое хозяйство, свежие плоды которого используются в приготовлении блюд!

Полицейские Алексей Кузнецов и Сергей Молокоедов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Предусмотроен в "Альфа Радоне" и обязательный элемент отеля высокого класса — комфортабельный конференц-зал. Он оснащен современными средствами отображения информации: интерактивной доской, системами звукоусиления, ноутбуком, флип-чартами и прочей техникой и оборудованием, а также высокоскоростным wi-fi. Возможность легкой адаптации под любой формат мероприятия позволяет проводить семинары, презентации и конференции в максимально удобном для заказчика режиме.

Размещение с детьми

Феерический креатив для маленьких гостей и их родителей!

Заброшенный аул Таргим, расположенный в Таргимской котловине, на берегу реки Асса в Ингушетии. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Еще одно принципиальное отличие "Альфа Радона" как здравницы — здесь всегда рады маленьким гостям, начиная с самого нежного возраста! Для юных постояльцев предусмотрено все, вплоть до стульчиков для кормления, кроваток и детских халатиков. Дети постарше не заскучают, пока мамы и папы проходят лечебные процедуры: в санатории работает клуб "Альфуша", где детей развлекают аниматоры. По желанию родителей они могут пройти и определенные оздоровительные процедуры — например, массаж. Для подростов в СПА-комплексе предусмотрены специальные процедуры для лица.

Семейный уик-энд или каникулы в "Альфа Радоне" всегда насыщенные и запоминающиеся. Санаторий творчески подходит к проведению праздников — от традиционных Нового года и Рождества до Хэллоуина.

Дискотеки, экскурсии, прокат спортивного оборудования для занятий и игр, тренажерный зал — "Альфа Радон" позаботился о том, чтобы каждую минуту гости проводили соответственно своим представлениям об идеальном отдыхе!
Действуют скидки до 35%!

Для звонков из РБ:

+375 17 227 00 88

+375 29 366 88 11

Для звонков из России:

8 (495) 721 84 85

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