"Альфа Радон" рассказал об особенностях отдыха в Белоруссии

Первый частный санаторий премиум-уровня "Альфа Радон" разбивает все стереотипы об отечественных здравницах. Меньше чем за год слава об этом уникальном комплексе уже успела распространиться далеко за пределы Беларуси.
С августа 2015 года, когда состоялось официальное открытие санатория, здесь уже успели побывать гости из Беларуси, России, Германии, США, Испании и других стран постсоветского пространства и дальнего зарубежься. И многие — уже по несколько раз! Сегодня можно с уверенностью говорить: прошли времена, когда отдых в белорусских санаториях искушенному европейским сервисом клиенту казался неким вынужденным компромиссом — мол, не Карловы Вары, зато недалеко и бюджетно. "Альфа Радону" удалось "разорвать шаблон" и доказать, что белорусский санаторий может служить отечественным примером элитной европейской здравницы.
Вы еще только планируете отпуск или выходные? Вот 5 аргументов, которые сделают выбор очевидным:
Лучшее от природы
Мощное лечение уникальными радоновыми водами и сапропелевой грязью.
Три главных природных фактора, на которых базируется лечение в "Альфа Радоне", — это радоновые воды, ванны с сапропелевыми грязями озера Дикое и, конечно, чистейший воздух соснового леса!
Курорт, располагающий такими природными богатствами, в Беларуси единственный. Помимо современного "Альфа Радона", на его территории уже много лет действует хорошо известный белорусам санаторий "Радон". Другие лечебницы, использующие аналогичные природные факторы в лечении, можно найти только за рубежом.
Профиль у санатория широкий: заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, гинекология, урология и целый ряд других. Приехать сюда можно как с собственной курортной картой, так и без нее, пройдя все обследования и получив врачебные назначения на месте.
Впрочем, лечебная составляющая необязательна — можно просто наслаждаться расслабленным отдыхом и укреплять здоровье: купить путевку в санаторий можно на любое количество дней!
"Сливки" спа-индустрии
Богатейший спектр процедур!
Спа-концепция санатория "Жизненная активность" подразумеват целостную систему оздоровления, которая дает ощущение ментальной и физической гармонии.
Одно только описание спа-процедур и ритуалов уже настраивает на умиротворение и расслабление!
Все виды массажа — с использованием трав и арома-масел, стоун-массаж с полудрагоценными камнями, миоструктурный массаж спины и шейно-воротниковой зоны, антицеллюлитный. А также — море моделирующих программ для тела, которые придадут вашему телу ухоженности и утонченности!
Ценителей Востока порадует богатая палитра аутентичных процедур — различные пилинги и обертывания, тайский массаж, омолаживающие, тонизирующие, очищающие и прочие, а также комплексные программы, пройдя которые, вы почувствуете себя в буквальном смысле заново родившимися!
Для любителей инновационных методик предусмотрен большой выбор процедур аппаратной косметологии — различные виды мезотерапии, а также процедуры на аппарате DERMO-CARE, обеспечивающем стойкий эффект омоложения и оздоровления.
И, конечно, флоатинг — самая расслабляющая спа-процедура в мире, дарящая ощущение невесомости и парения!
Сотрудники комплекса прошли обучение в международной школе СПА, а этой весной руководство "Альфа Радон" приняло участие в конгрессе "Санаторий — субъект СПА индустрии в РБ". Таким образом, "Альфа Радон" признан флагманом спа-индустрии в Беларуси.
Новейшая техника в умелых руках
Инновационное оборудование и высококвалифицированный персонал.
Санаторий оснащен собственной лабораторией, позволяющей проводить любые необходимые анализы. В отличие от большинства лабораторий Беларуси, в ней используются анализаторы закрытого типа, что позволяет полностью исключить человеческий фактор и обеспечить высочайшую точность результатов.
В "Альфа Радоне" работают специалисты не ниже 1-й категории, которые прошли серьезный конкурс и дополнительное обучение — персонал в санаторий набирался по всей Беларуси и за рубежом.
Европейский уровень комфорта
Отельное размещение на уровне 4-5 звезд.
Погружение в атмосферу отдыха в "Альфа Радоне" начинается буквально с первой минуты пребывания. Даже самые притязательные гости отмечают эмоциональное удовольствие от экологической эстетики санатория и комплексного подхода к комфорту.
И этот подход подразумевает не только внешние атрибуты элитного отеля — классический дизайн, дорогой интерьер номеров и безупречную работу персонала. Концепцией здорового отдыха проникнута каждая деталь обстановки и услуг санатория. Комплекс оснащен собственной системой трехступенчатой водоочистки, в том числе самым современным методом очистки ультрафиолетом. Питьевая вода здесь в каждом кране, в кабинетах для процедур и даже в санузлах! Еще при строительстве упор был сделан на экологически чистые стройматериалы.
Мебель в номерах из деревянного массива, ковровое покрытие — гипоаллергенное, все постельное белье и халаты — из чистого хлопка.
Не менее скрупулезно подошло руководство комплекса к организации питания. Санаторий предлагает полный — в европейском понимании — шведский стол. Продукты, многие из которых закупаются у местных фермеров, проходят тщательный контроль качества. У "Альфа Радона" даже есть собственное небольшое хозяйство, свежие плоды которого используются в приготовлении блюд!
Предусмотроен в "Альфа Радоне" и обязательный элемент отеля высокого класса — комфортабельный конференц-зал. Он оснащен современными средствами отображения информации: интерактивной доской, системами звукоусиления, ноутбуком, флип-чартами и прочей техникой и оборудованием, а также высокоскоростным wi-fi. Возможность легкой адаптации под любой формат мероприятия позволяет проводить семинары, презентации и конференции в максимально удобном для заказчика режиме.
Размещение с детьми
Феерический креатив для маленьких гостей и их родителей!
Семейный уик-энд или каникулы в "Альфа Радоне" всегда насыщенные и запоминающиеся. Санаторий творчески подходит к проведению праздников — от традиционных Нового года и Рождества до Хэллоуина.
Дискотеки, экскурсии, прокат спортивного оборудования для занятий и игр, тренажерный зал — "Альфа Радон" позаботился о том, чтобы каждую минуту гости проводили соответственно своим представлениям об идеальном отдыхе!
Действуют скидки до 35%!
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