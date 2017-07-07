Сафонов прогнозирует рост числа иностранных туристов в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Ростуризма Олег Сафонов прогнозирует рост динамики посещения крымских курортов иностранными туристами.

"Сейчас не так много туристов из-за рубежа приезжает в Крым и Севастополь, но я абсолютно убежден, что их количество будет расти с каждым годом", — сказал Сафонов журналистам.

По его мнению, в связи с этим необходимо подумать в том числе о выпуске единого электронного билета "Карта гостя Крыма и Севастополя" на иностранных языках.

"Карта гостя" дает право на бесплатное посещение музеев, дворцово-парковых комплексов, а также дисконтную программу — скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах. На сегодня всего в проекте задействовано уже 200 объектов.