Стоимость отдыха в Крыму ниже, чем в Турции, заявил глава Ростуризма

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Отдых в Крыму обходится туристам дешевле, чем в Турции, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), дождливое и холодное начало лета и малоутешительные прогнозы синоптиков для большинства регионов России повлияли на традиционные туристические предпочтения россиян: они чаще выбирали заграничные курорты вместо отдыха в России. Свою роль, по данным АТОР, сыграло и "открытие" турецкого направления.

"В настоящее время турпродукт, который предоставляется Крымом и Севастополем, является конкурентоспособным. Стоимость посещения Крыма и Севастополя ниже, нежели турецкого турпродукта", — сказал Сафонов журналистам.

Он подчеркнул, что намерен провести в Крыму совещание о ходе высокого туристического сезона в крымском регионе.

В пятницу был отправлен в отставку прежний министр туризма и курортов Крыма Сергей Стрельбицкий. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, Стрельбицкого было решено уволить в разгар туристического сезона по причине "нехватки жесткости". Новым министром стал руководитель регионального представительства МИА "Россия Сегодня" — "РИА Крым" Вадим Волченко.

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