Сенатор надеется, что новый министр усилит стратегию развития туризма Крыма

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации (СФ) по социальной политике Игорь Фомин надеется, что министр курортов и туризма Крыма, который будет назначен на место Сергея Стрельбицкого, сможет выстроить долгосрочную стратегию развития туристической отрасли и успешно воплотить её в жизнь.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о намерении отправить в отставку трех региональных министров: курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светлану Бородулину и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова. Также Аксенов объявил об увольнении по собственному желанию мэра Ялты Андрея Ростенко. По его словам, кадровые перестановки в правительстве региона будут согласованы на внеочередной сессии регионального парламента в пятницу.

Фомин пояснил РИА Новости, что подобные кадровые решения принимают исключительно регионы. По его мнению, необходимо понимать, насколько высока ответственность и нагрузка на министра туризма, когда речь идёт про Крым — одну из важнейших туристских дестинаций России.

"С 2014 года в Крыму дважды менялись руководители туристического направления, и это, безусловно, отражается на отрасли. Надеюсь, что новый министр туризма, который вскоре будет назначен, сможет выстроить долгосрочную стратегию развития туристической отрасли и успешно воплотить её в жизнь", — сказал он.

"Мы будем принимать меры на федеральном уровне, чтобы добиться полной реализации туристского потенциала в Крыму, но основная работа в этом направлении должна вестись на региональном уровне", — прокомментировал ситуацию сенатор.

Сергей Стрельбицкий работал министром курортов и туризма Крыма с июня 2015 года, кандидатура на должность министра утверждается госсоветом республики. Он стал вторым отраслевым министром после присоединения Крыма к России, сменив на этом посту Елену Юрченко.