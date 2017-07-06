Спрос россиян на комбинированные туры по Европе летом вырос на 20-25%

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Спрос среди российских туристов на комбинированные туры по Европе, где совмещаются экскурсионные программы с пляжным отдыхом, летом 2017 года вырос на 20-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Традиционно, спрос на "чистую" экскурсионку в странах Южной Европы летом всегда падает. Однако в комбинации с пляжным отдыхом россияне по-прежнему охотно едут на экскурсии в Италию, Испанию, Португалию и Францию", — говорится в сообщении

Согласно данным туроператора BSI GROUP, в летний период у туристов наибольшей популярностью пользуется экскурсионный отдых в сочетании с отдыхом на морском побережье. Спрос на такие комбинированные программы в странах южной Европы этим летом, по данным пресс-службы компании, которые приводит АТОР, превышает прошлогодние показатели в среднем на 20-25%.

Чаще всего туристы берут туры "под ключ", поскольку с учетом скидок туроператоров на отели и авиабилеты это выходит дешевле, чем покупать все составляющие поездки по отдельности, отмечается в сообщении.