Снижение турпотока заставит крымских отельеров поднять уровень сервиса

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Представители туристического бизнеса Крыма, столкнувшиеся летом 2017 года со снижением туристического потока на полуостров, считают, что подобная ситуация заставит большинство местных отелей и пансионатов заняться обновлением материальной базы и повышением качества сервиса, сообщает в понедельник Российский союз туриндустрии (РСТ).

Опрос туроператоров по внутреннему туризму, ранее проведенный РСТ, показал, что в 2017 году Крым продается со снижением примерно в 30% по сравнению с прошлым годом. Участники рынка среди прочих причин назвали и то, что туристы в этом году предпочли пакетным турам самостоятельное бронирование гостиниц и других средств размещения.

Начальник отдела маркетинга ялтинского санатория "Дюльбер" Анна Балунова уверена, что на снижение спроса на крымское направление повлияло много факторов. "И Турция, и плохая погода в июне, но более всего — логистика. Раньше украинские туристы приезжали на своих машинах из Днепропетровска, Донецка, Харькова, Киева, дорога занимала всего 6-7 часов. А сейчас они вынуждены терять время на Керченской переправе, поезда к нам не ходят, самолеты летят дольше и так далее. Да и обмен рублей на гривны был выгоднее туристам", — пояснила она.

Этот год в корне отличается от прошлого: сезон стартовал позже, так как май выдался очень холодным, и, хотя к началу июня погода наладилась, море оставалось прохладным. Также сказалось снижение валютного курса, сделавшее выгодным отдых за рубежом. "Сейчас курс вновь пополз вверх, и турецкие отели стали понемногу цены поднимать, поэтому рассчитываем на смещение сезона на сентябрь — начало октября. Надеюсь, эти месяцы будут теплыми", — говорит генеральный менеджер сети отелей "Хеппи Сизонс Евпатория" Андрей Велигжанин.

При этом он полагает, что нынешний сезон для Крыма будет весьма полезным — большинство отелей и пансионатов, которые до сих пор игнорировали потребность в обновлении сервиса и материальной базы, наконец-то, этим займутся. "Если бы крымские объекты регулярно обновлялись, вкладывали средства в развитие, люди бы к нам поехали", — заметил он.

По мнению представителей местного туристического сектора, сезоны 2014-2016 годов прошли в авральном режиме, Крым посетило аномальное количество туристов, к которому местная инфраструктура оказалась не готовой. На это в этом году наложилось открытие Турции и плохие погодные условия. Все это вместе сыграло против Крыма.