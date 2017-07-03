Перенос решения о возрасте для детских автобусов разочаровал турбизнес

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Очередное постановление, согласно которому вступление в силу запрета на перевозку детей в автобусах старше десяти лет откладывается с 1 июля 2017 года до 1 января 2018 года, позволило избежать коллапса в перевозке детей на летних каникулах, но вызвало разочарование среди туроператоров, которые занимаются детскими поездками, так как проблема осталась нерешенной, заявила РИА Новости в понедельник член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ и эксперт комитета по социальной политике Совета Федерации Ольга Санаева.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому вступление в силу запрета на перевозку детей в автобусах старше десяти лет откладывается до 1 января 2018 года. Соответствующий документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Собеседница агентства подтвердила, что с одной стороны, коллапса с детскими перевозками, который бы пришелся на лагерный пересменок, удалось избежать. "Последние дни нам звонили из всех городов и весей, все очень боялись, что дети никуда не смогут уехать. Ничего трагического в таком случае не случилось бы, но и хорошего тоже ничего бы не было", — сказала Санаева.

"С другой стороны, профессиональное сообщество перенесение сроков введения "возрастного ценза" для детских автобусов восприняло с досадой. Это уже шестой перенос, и мы не знаем, какие еще аргументы нужно выдвигать, чтобы добиться полной отмены порога в 10 лет для автобусов. Ощущается просто какое-то опустошение. Сколько же можно!" — считает она.

По словам Санаевой, принимать решение о возрастных ограничениях для детских автобусов было возможно, если бы у туроператоров и у транспортных компаниях имелось в распоряжении достаточное количество машин, была бы возможность взять транспорт в лизинг, или банки предоставляли бы им длинные кредиты.

Эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) подсчитали, что на момент принятия постановления в декабре 2013 года доля туристических автобусов старше 10 лет была 70-75%, а сейчас — более 90%. В России автобусы туристического класса практически не производятся. Единственная альтернатива — китайские, их ввозится 100-150 в год. Всего, вместе с европейскими, в России в год появляется максимум 200 "молодых" автобусов. А заменить потребуется более 10 тысяч машин, на что при нынешних темпах обновления парка уйдет 50 лет.