РСТ предлагает передать туроператорам новые автобусы после ЧМ-2018

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ), чтобы избежать исчезновения детского организованного туризма в стране, предлагает не только отменить "возрастной ценз" для детских туристических автобусов, но и реализовать на льготных условиях предприятиям туриндустрии машины, закупленные к ЧМ-2018, заявила в четверг пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

С 1 июля 2017 года истекает срок действия постановления правительства РФ, откладывающего вступление в силу "возрастного ценза" — запрета на использование для детских туристических перевозок автобусов старше 10 лет.

На пресс-конференции "Запрет "старых" автобусов для перевозок детей" Тюрина сообщила, что вся эта ситуация уже снизила на 50-70% количество детских групповых туров в России.

"Российский союз туриндустрии, чтобы разрешить эту ситуацию, предлагает отменить запрет на использование детских туристических перевозок автобусов старше 10 лет как необоснованный, обнулить ввозные пошлины для импортных автобусов, которые составляют 18%", — сказала она.

"В качестве варианта мы предлагаем те автобусы, которые были централизовано закуплены к Чемпионату мира по футболу 2018, впоследствии реализовать или предоставить в лизинг предприятиям туриндустрии на льготных условиях,", — добавила представитель РСТ.

По мнению Тюриной, только на этих условиях туристические фирмы смогут как-то удержать на определенном уровне развитие детских автобусных туров.