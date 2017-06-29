От перевозки детей из-за "возрастного ценза" отказались 70-80% автобусов

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Только ожидание того, что с 1 июля 2017 года вступит в силу "возрастной ценз" — запрет на использование для детских туристических перевозок автобусов старше 10 лет, привёл к тому, что 70-80% перевозчиков перестали работать с детскими группами, заявил в четверг председатель подкомитета по туристско-экскурсионным перевозкам Московской торгово-промышленной палаты Михаил Болигузов.

С 1 июля 2017 года истекает срок действия постановления правительства РФ, откладывающего вступление в силу "возрастного ценза" — запрета на использование для детских туристических перевозок автобусов старше 10 лет.

"При неисполнении любого из требований к перевозке детей накладываются штрафы. Это приводит к тому, что люди ходят по судам, либо платят, а в большинстве просто бросают заниматься этим делом. В результате сегодня 70-80% перевозчиков просто ушли от транспортировки детских групп, потому что невозможно работать", — рассказал Болигузов на пресс-конференции "Запрет "старых" автобусов для перевозок детей".

Эксперт добавил, что школы тоже отказываются от проведения экскурсий, потому что директора школ говорят, что им не нужны неприятности и сложности.

Было отмечено, что на сегодняшний день перспективы очередного переноса "возрастного ценза", не говоря уже о его полной отмене, весьма туманны. Поэтому, если с 1 июля запрет вступит в силу, организованная перевозка детских групп в России практически перестанет существовать.