Власти Крыма ожидают рост турпотока на 20-30% после запуска моста

АЛУШТА, 29 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Туристический поток в Крым с запуском моста через Керченский пролив вырастет на 20-30%, заявил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.

"Уже в сезоне 2019 года мы ожидаем рост порядка 20-30%, потому что, действительно, возможность добраться в Крым станет намного комфортней. У нас традиционно очень много туристов приезжало на автотранспорте", — сказал Стрельбицкий в рамках IV Крымского транспортного форума, который проходит в Алуште.

Министр подчеркнул, что с запуском моста туристическая отрасль получит новые импульсы развития.

Власти республики ранее отмечали, что рассчитывают в текущем году сохранить турпоток на уровне прошлого года – в районе 5,6 миллиона человек.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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