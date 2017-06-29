Власти Крыма ожидают рост турпотока на 20-30% после запуска моста

АЛУШТА, 29 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Туристический поток в Крым с запуском моста через Керченский пролив вырастет на 20-30%, заявил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.
Министр подчеркнул, что с запуском моста туристическая отрасль получит новые импульсы развития.
Власти республики ранее отмечали, что рассчитывают в текущем году сохранить турпоток на уровне прошлого года – в районе 5,6 миллиона человек.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>