ФЦП по туризму и новое лицензирование банков снизят кредитные ставки

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Новая Федеральная целевая программа по развитию внутреннего и въездного туризма совместно с законом о введении базовой и универсальной банковских лицензий, помогут добиться понижения ставок при кредитовании малого и среднего бизнеса в туризме, заявил в среду член Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

С января 2018 года вступает в силу закон, по которому банкам будут предоставлять лицензии двух видов, — универсальную или базовую — в зависимости от размера капитала банка. Введение базовой лицензии ослабит давление на небольшие кредитные организации, что позволит им чаще кредитовать малый и средний бизнес. Этот закон — одна из мер господдержки, благодаря которой у предпринимателя на пути реализации его бизнес-идеи устраняются препятствия в виде высоких процентных ставок и отказов в кредите.

Выступая на пресс-конференции на тему: "Введение базовой и универсальной банковских лицензий. В чём выгода для туристической отрасли?", Фомин подчеркнул, что основу туристического бизнеса составляют малые и средние предприниматели, для которых существуют две глобальные проблемы — первая, где и как получить кредит, вторая как понизить кредитные ставки.

"Вторая проблема не решается новым законом, это проблема высоких ставок. Ясно, что при ставке 12-15% кредит на строительство небольшой гостиницы будет неокупаемым, так как срок окупаемости таких объектов в регионах более 10 лет", — сказал он.

"Здесь наш расчёт на новую Федеральную целевую программу, которая должна заработать с 2019 года. Мы надеемся, что именно в этой программе появится окрашенный ресурс, который будет транслироваться на предприятия малого и среднего бизнеса через, например, корпорацию поддержки малого и среднего предпринимательства. Так уже делалось в сельском хозяйстве, и опыт имеется. Если работа по программе будет вестись грамотно и такой ресурс появится, то будет решена проблема высоких ставок. Постепенно мы получим нужную комбинацию", — считает сенатор.

Фомин считает, для того, чтобы туризм в России хорошо развивался, он должен стать массовым предпринимательским движением.

"Мы очень рады, что закон о новом виде лицензировании у нас скоро появится, он позволит вовлечь региональные банки, хотя без понижения ставок эта мера не заработает. Мы очень рассчитываем, что у нас это получится", — резюмировал он.