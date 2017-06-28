Кредиты для туризма будут доступнее с введением 2-х видов лицензий банков

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Новый закон о введении базовой и универсальной банковских лицензий, который вступит в силу с января 2018 года, ослабит давление на небольшие кредитные организации, что позволит им чаще кредитовать малый и средний бизнес, который составляет основу туристической отрасли России, заявил в среду член Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

С января 2018 года вступает в силу закон, по которому банкам будут предоставлять лицензии двух видов, — универсальную или базовую — в зависимости от размера капитала банка. Введение базовой лицензии ослабит давление на небольшие кредитные организации, что позволит им чаще кредитовать малый и средний бизнес. Этот закон — одна из мер господдержки, благодаря которой у предпринимателя на пути реализации его бизнес-идеи устраняются препятствия в виде высоких процентных ставок и отказов в кредите.

"Туристический бизнес часто бывает рискованным, бизнес с высокими рисками, это бизнес (особенно в регионах) с очень длительными сроками окупаемости, которые составляют более 10 лет. Поэтому банк абсолютно объективно может отказать в кредитовании", — сказал Фомин, выступая на пресс-конференции на тему: "Введение базовой и универсальной банковских лицензий. В чём выгода для туристической отрасли?"

По мнению сенатора, стратегическая идея нового законопроекта состоит в том, чтобы сделать банки, особенно региональные, более гибкими, когда они смогут занять свою нишу и будут работать с малым и средним бизнесом.

"В региональном туризме такой подход важен как воздух. Если будут снижены требования регулятора — Центрального банка к таким банкам, то в своей нише они смогут более серьёзно рисковать, что повысит доступность получения кредитов малого и среднего бизнеса в регионах", — считает он.