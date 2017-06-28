Сбой, вызванный хакерской атакой, не скажется на туристах Anex Tour

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Один из крупнейших российских туроператоров Anex Tour, IT-системы которого подверглись накануне глобальной атаке вируса-вымогателя, продолжает обслуживать туристов и гарантирует, что клиенты из-за технического сбоя не пострадают, сообщил в среду РИА Новости старший специалист по связям с общественностью компании Максим Додица.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

"Ситуация находится под контролем, со вчерашнего дня ведутся технические работы с учетом того, что причина технической неисправности выявлена. Поскольку работы ведутся активно, то в ближайшие дни планируем все исправить и привести систему в норму", — сказал собеседник агентства.

По словам Додицы, сейчас образован оперативный штаб для решения всех вопросов, а также открыты телефоны горячей линии для агентств и для прессы.

"В связи с возникшей ситуацией я не вижу никакой угрозы для туристов. Компания прилагает все усилия для нормализации ситуации, у нас для этого есть все возможности", — заверил он.

Представитель туроператора пояснил, что туристам, чьи паспорта были сданы для оформления визы, получать документы следует не в офисе агентства, а непосредственно в аэропорту перед вылетом.

"Всем туристам, не получившим документы по подтвержденным заявкам, необходимо пройти регистрацию в аэропорту вылета за 2,5-3 часов до вылета, предоставив копию договора с агентством и паспорт. Если у туристов нет на руках трансферных ваучеров или ваучеров на заселение в отель, то проблем по прилете не возникнет, так как всех партнеров с принимающей стороны мы предупредили", — уточнил Додица.