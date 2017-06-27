Задержки рейсов не привели к снижению спроса на чартерные авиаперевозки

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Резонансная ситуация с "ВИМ-Авиа", а также другие задержки рейсов, которые происходили в последнее время, не привели к снижению спроса на чартерные перевозки, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на крупных туроператоров PegasTouristik и "НТК Интурист".

"ВИМ-Авиа" была вынуждена сократить чартерную программу, чтобы решить проблему с массовыми задержками своих рейсов в мае — начале июня. Глава Росавиации Александр Нерадько объяснял проблемы авиакомпании тем, что она не рассчитала своих возможностей, более чем втрое нарастив пассажиропоток за первые пять месяцев 2017 года. Сам перевозчик объяснял задержки рейсов поздним прибытием самолетов с техобслуживания. Авиакомпания 20 июня заявила, что полностью стабилизировала график полетов и выполняет рейсы вовремя, массовых задержек больше нет.

Нерадько в начале июня на фоне ситуации с "ВИМ-Авиа" поручил чартерным авиакомпаниям скорректировать программу перевозок, чтобы не допускать задержек рейсов. Росавиация предупредила, что в противном случае будет проводить внеплановые проверки авиакомпаний и, возможно, точечно ограничивать их чартерные программы. Ведомство с 21 июня начало в ежедневном режиме публиковать список задержек чартерных рейсов.

"По оценкам крупнейших туроператорских компаний, туры с чартерной перевозкой по-прежнему так же востребованы, как и те, которые содержат в своем составе регулярную перевозку. Во многом это обусловлено ценой чартерных рейсов. Такие туры могут стоить до 20% меньше, чем туры с перелетом на регулярном рейсе, поясняют эксперты", — говорится в сообщении АТОР.

В интернет-сервисе для путешественников Biletix АТОР подтвердили эту тенденцию. Как отметила глава чартерного отдела Biletix Татьяна Шведова, продажи компании в сегменте чартерных авиабилетов в мае 2017 года выросли почти в 6 раз в годовом выражении.