Авиаотрасль может взять за образец механизмы регулирования в сфере туризма

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Авиационная отрасль может использовать для регулирования ситуации на рынке авиаперевозок механизмы, аналогичные тем, которые разработаны и применяются в туроператорском сообществе, заявил во вторник руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Собеседник агентства отметил, что большинство проблем, которые пока не удается решить, в частности многочисленные задержки и отмена авиационных рейсов, находятся на стыке авиационной отрасли и туроператорской деятельности. "Поэтому для их решения требуется серьезное обсуждение существующих сложностей и выработка соответствующих решений", — считает Сафонов.

"Туроператорская деятельность является частным бизнесом, над которым у Ростуризма нет контрольно-надзорных функций. Примерно такая же ситуация и в авиационной отрасли, где большую роль играет частный бизнес. К сожалению, очевидно, что зачастую частный бизнес, который действует в своих интересах, часто не учитывает интересы огромного количества туристов — граждан нашей страны", — прокомментировал ситуацию он.

Глава ведомства напомнил, что в рамках туроператорского сообщества уже созданы механизмы саморегулирования, есть специальные фонды, действуют жесткие требования к туроператорам и многое другое.

"За период с 2014 года по настоящее время по вине туроператоров не происходило негативных событий массового характера, которые бы отрицательно сказывались на десятках тысяч наших граждан. Мы исправили ситуацию на туроператорском рынке, у нас созданы необходимые механизмы, они успешно работают, мы их постоянно совершенствуем. Но нас беспокоит отсутствие таких механизмов с нашими коллегами авиаторами", — сказал Сафонов.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал РИА Новости, что Минтранс будет повышать уровень компенсаций пассажирам за задержки рейсов в ситуациях, подобных у авиакомпании "ВИМ-Авиа", чтобы повысить ответственность авиакомпаний.

"Я приветствую такое решение министра транспорта РФ, мне оно представляется абсолютно правильным и своевременным. Совершенно очевидно, что нужно создавать такие условия, при которых авиаторам было бы экономически невыгодно возникновение такого рода ситуаций", — заявил руководитель Ростуризма.