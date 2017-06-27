Внутренние авиаперевозки России должны иметь приоритет перед международными

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Абсолютный приоритет среди чартерных авиаперевозок перед зарубежными направлениями должен принадлежать внутренним рейсам, которые обязаны выполняться в первую очередь и в полном объеме, заявил во вторник РИА Новости руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Ранее авиакомпания "ВИМ-Авиа" была вынуждена сократить чартерную программу, чтобы решить проблему с массовыми задержками своих рейсов в мае и начале июня. Глава Росавиации Александр Нерадько объяснял проблемы авиакомпании тем, что она не рассчитала своих возможностей, более чем втрое нарастив пассажиропоток за первые пять месяцев 2017 года. Сам перевозчик объяснял задержки рейсов поздним прибытием самолетов с техобслуживания.

Собеседник агентства напомнил, что сейчас авиакомпания "ВИМ-Авиа" не может осуществлять чартерную авиаперевозку внутри страны — в Симферополь и в Сочи, и отметил, что при этом зарубежные рейсы данной авиакомпанией продолжают выполняться.

"Федеральное агентство по туризму считает такую ситуацию абсолютно неправильной, так как абсолютный приоритет должен быть отдан внутренней авиационной перевозке, которая должна быть первична. Мы должны сначала в полном объеме обеспечить внутренние авиаперевозки, а потом выполнять зарубежные рейсы", — сказал Сафонов.

"В настоящий момент вся региональная авиаперевозка в Сочи и Симферополь прекращена полностью, но при этом полеты за рубеж осуществляются. Эта ситуация в корне неправильная", — считает глава ведомства.