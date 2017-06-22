Российские туристы не жалуются на криминогенную обстановку во Франции

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Криминогенная обстановка в городах Франции в последнее время остается на уровне других европейских стран и не вызывает особых нареканий со стороны российских туристов, заявил РИА Новости в четверг заместитель генерального директора туроператора Pac Group Юрий Степин.

Глава делегации Рособоронэкспорта на международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже Сергей Корнев подвергся разбойному нападению, сообщила в четверг РИА Новости представитель ФСВТС России Мария Воробьева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство РФ во Франции направило ноту в МИД Франции с просьбой тщательно расследовать этот инцидент.

Представитель туроператора заверил, что в последнее время во Франции ничего особенного в рамках общей криминогенной обстановки не отмечается. "Разумеется, на улице что-то могут украсть, но на явные разбойные нападения туристы не жалуются. Чаще наши клиенты сами теряют документы и ценные вещи", — рассказал Степин.

По его словам, распространенной ситуацией бывает, что люди оставляют сумки в ресторанах, занимая, таким образом, свободные места.

"Как место занять? Сумочку оставить со всеми документами и деньгами, телефон положить, ключи от машины или квартиры и тому подобное. То же самое и в отелях. А потом приходят — где сумочка? Вот и пишут, что ее украли. Это общая тенденция во всех европейских городах", — сказал собеседник.

По его словам, при продаже туров агенты предупреждают клиентов в обязательном порядке обо всех потенциальных опасностях, объясняют, где и как себя вести, чего следует опасаться, чего делать нельзя.

"В последнее время мы не отмечали каких-то случаев явных краж. Бывает, что в отелях что-то украдут, но и то мы делаем выводы только по заявлениям туристов. Причем, как правило, эти кражи какие-то недоказуемые. Например, заявляют, что в сейфе были 30 тысяч долларов, а откуда они там взялись, если в декларации такая сумма заявлена не была", — сообщил он.

"В плане мелких правонарушений Франция никак не выделяется на фоне других европейских стран. Криминогенная обстановка там вполне спокойная. Причем это можно сказать не только про Париж, но и про другие города страны, даже про Марсель, который считается криминальным городом", — заявил Степин.