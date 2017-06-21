"ВТБ Страхование" заказала консультацию по медицинскому туризму в России

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Страховая компания "ВТБ Страхование" заказала консультационные услуги по развитию медицинского туризма в России, потратить на эти цели планируется 11,5 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Контракт заключен с ООО "Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс" (McKinsey). На выполнение исследования отводится три недели, начиная с 25 июня, уточняется в закупочных документах.

Указывается, что страховую компанию интересует, какой спрос на страховые продукты существует в российских регионах.

В исследовании должен быть приведен анализ стран мира для распространения страховых продуктов, покрывающих онкологию, ряд критических заболеваний (включая инсульт, инфаркт миокарда, паралич, терминальную почечную недостаточность, необходимость аортокоронарного шунтирования либо трансплантации органов), телемедицину.

Кроме того, необходимо подготовить обзор программ медицинского туризма, предлагаемых специальными организациями, клиниками и страховыми компаниями в Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, Турции, Германии и Израиле.