Въездной турпоток в Россию в первом квартале 2017 года вырос почти на 17%

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Погранслужба РФ предоставила данные о том, что за первые три месяца 2017 года в Россию прибыли 295 тысяч туристов, что почти на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в среду Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Данные Погранслужбы России о въезде в страну с целью туризма в первом квартале оказались оптимистичнее прогнозов туроператоров. За первые три месяца 2017 года в России зафиксировано 295 тысяч туристических прибытий, что на 16,8% больше, чем за то же время год назад", — говорится в сообщении.

Прирост идет в основном за счет Китая, Южной Кореи, Таиланда, Японии. Продолжается оживление (+2,3%) на израильском направлении. Европейский рынок по-прежнему лихорадит: Испания упала на 23,8%, Германия на 14,7%, Италия на 14%, Финляндия на 11%, Великобритания на 6,2%. Франция, наоборот, подросла на 4%.

Турпоток из Китая вырос на 61%. Аналогичные данные приводит туристическая ассоциация "Мир без границ": в первом квартале 2017 года в рамках безвизового группового туристического обмена в нашу страну приехало 57 тысяч китайских гостей, что на 65% больше, чем в прошлом году. Южная Корея выросла на 34%, а Турция и Таиланд — в два и два с половиной раза соответственно.

Впрочем, по словам гендиректора "Свой ТС" Сергея Войтовича, первый квартал в России вообще вряд ли можно назвать туристическими. "Январь-март не показательны. Очевидно, что в это время из большинства стран едет, прежде всего, деловая публика, просто люди для удобства оформляют туристическую визу", — считает он.

"Конечно, начало года нельзя сравнивать с маем-июнем, когда начинается настоящий сезон, тем не менее, показатели первого квартала у нас оказались лучше ожиданий", — рассказала генеральный директор компании "Царь Вуаяж" Елена Ларди.

Эксперты рынка считают снижение европейского потока в январе-марте вполне закономерным, так как сезон начинается в мае, и это привычный для всех спад. Многие сходятся на том, что ожидания от сезона-2017 в целом оптимистические.