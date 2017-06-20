Операторы не потеряют перечисленную "ВИМ-Авиа" предоплату, заверили в РСТ

МОСКВА, 20 июня — РИА Новости. Российские туроператоры, заключившие договора с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" и совершившие предоплату за ее услуги, не потеряют эти средства, заявил во вторник вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.
"Но в данной ситуации деньги туроператоров не пропадут. Авиакомпания не уходит с рынка, она сейчас восстанавливает свою авиаперевозку. Более того, представители "ВИМ-Авиа" уже заявили, что постараются в течение двух недель войти в нормальный ритм", — пояснил Осауленко.
"ВИМ-Авиа" в мае – начале июня допускала массовые задержки рейсов. Компания была вынуждена сократить чартерную программу, чтобы решить проблему. Во вторник представитель перевозчика заявил РИА Новости, что ситуация полностью стабилизирована, рейсы выполняются вовремя, и массовых задержек больше нет.